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Главная Новости Происшествия В Калуге «Киа» и «Фольксваген» разбились на Тульском шоссе
Происшествия

В Калуге «Киа» и «Фольксваген» разбились на Тульском шоссе

Авария произошла около 20:00 в четверг, 24 октября, сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.
Дмитрий Ивьев
09:00 сегодня
1 906
Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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В результате столкновения «Рио» и «Поло» пострадал один человек.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

UPD. Госпитализирован пассажир «Киа».

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Всего: 1 комментарий
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Лента комментариев
VGA

Ну, прям приструнили 😃

...
Статьи, аналитика, репортажи
Самокатный кегельбан в Калуге приструнили ещё жёстче
09:59 сегодня
1 1554
ajax

Очень информационно рассказано, не правда ли, автор? Вы не знаете, как пишутся подобные новости? Кто, где, каким образом и т.д.!

...
Происшествия
В Калуге «Киа» и «Фольксваген» разбились на Тульском шоссе
09:48 сегодня
1 904
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

После кровопролитного сражения 12 октября в Малоярославце, Наполеон не терял надежды пробиться к Калуге с её большими запасами продовольствия, фуражом, теплыми квартирами, и решил идти на Калугу окружным путем, через Медынь. Кавалерией французов в этом сражении руководил граф Тышкевич, а русской - генерал Иловайский. С каждой стороны в бою участвовало примерно по 1200 человек. Местность, где произошло это сражение, представляла собой очень неудобную территорию для кавалерийского сражения: болотистая почва, перемежающаяся лесами. А основную часть, как русского, так и французского отрядов составляла именно кавалерия.

...
Общество
25 октября создан музей Боевой Славы
09:46 сегодня
1 4545
mrTJohn

Тут надо по статье дебилизм судить. Чем ведьма то виновата?

...
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Ясновидящая из Калуги взяла с женщины 608 тысяч рублей за воск
07:51 сегодня
1 1234
mrTJohn

Раньше штраф был указкой по лбу. Очень эффективно. Зачем было что-то менять?

...
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07:45 сегодня
1 1256
mrTJohn

С государством шутки плохи.

...
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У калужанина забрали 3000 пачек сигарет
07:40 сегодня
1 1230
ajax

Он там по утрам не ходит... Не решится проблема!

...
Авто и транспорт
Губернатор потребовал от властей Калуги завершить ремонт дорог до конца ноября
18:42 24.10
4 1638
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Появился еще один художник...😃

...
Общество
17 поддельных купюр обнаружили в Калужской области
18:21 24.10
1 1436
Tomer Savoia

А когда завалит снегом - будет ровненько! )))

...
Авто и транспорт
Губернатор потребовал от властей Калуги завершить ремонт дорог до конца ноября
17:37 24.10
4 1638
ajax

25 октября - День таможенника. Но вряд ли к этому празднику приурочат. Скорее - ко Дню автомобилиста, в ближайшее воскресенье... А будь праздник в Феврале - дотянули бы?))

...
Авто и транспорт
Проезд по Синим мостам в Калуге откроют 25 октября
17:14 24.10
3 2784
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