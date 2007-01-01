906 Фото: ГУ МЧС по Калужской области.

В Калуге «Киа» и «Фольксваген» разбились на Тульском шоссе

Дмитрий Ивьев

Авария произошла около 20:00 в четверг, 24 октября, сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

Дмитрий Ивьев 906 Фото: ГУ МЧС по Калужской области. Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники