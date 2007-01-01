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Происшествия

В Тарусе загорелось кафе

Пожар произошел около 18:15 в четверг, 24 октября, на улице Декабристов, сообщили в МЧС.
Дмитрий Ивьев
06:57 сегодня
0 476
Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

Никто из людей не пострадал.

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VGA

Ну, прям приструнили 😃

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1 1554
ajax

Очень информационно рассказано, не правда ли, автор? Вы не знаете, как пишутся подобные новости? Кто, где, каким образом и т.д.!

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АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

После кровопролитного сражения 12 октября в Малоярославце, Наполеон не терял надежды пробиться к Калуге с её большими запасами продовольствия, фуражом, теплыми квартирами, и решил идти на Калугу окружным путем, через Медынь. Кавалерией французов в этом сражении руководил граф Тышкевич, а русской - генерал Иловайский. С каждой стороны в бою участвовало примерно по 1200 человек. Местность, где произошло это сражение, представляла собой очень неудобную территорию для кавалерийского сражения: болотистая почва, перемежающаяся лесами. А основную часть, как русского, так и французского отрядов составляла именно кавалерия.

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mrTJohn

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mrTJohn

С государством шутки плохи.

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ajax

Он там по утрам не ходит... Не решится проблема!

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АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Появился еще один художник...😃

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17 поддельных купюр обнаружили в Калужской области
18:21 24.10
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Tomer Savoia

А когда завалит снегом - будет ровненько! )))

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17:37 24.10
4 1638
ajax

25 октября - День таможенника. Но вряд ли к этому празднику приурочат. Скорее - ко Дню автомобилиста, в ближайшее воскресенье... А будь праздник в Феврале - дотянули бы?))

...
Авто и транспорт
Проезд по Синим мостам в Калуге откроют 25 октября
17:14 24.10
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