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Происшествия

«Ауди» и «Лада» разбились в Мещовске

Авария произошла около 14:50 в четверг, 24 октября, сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.
Дмитрий Ивьев
16:41 сегодня
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Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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Две легковушки не смогли разъехаться на улице Юбилейной.

По предварительным данным, пострадал один человек.

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Анастасия, Вы хотя-бы полностью цитировали "учёных мужей", а не меняли текст или додумывали в очередной раз. Я понимаю, что всё знать нельзя, но бури классифицируются по другой системе, а то что Вы написали Х3,3 - так это вспышка на Солнце. Вот вспышки классифицируются по буквам - С, М, Х, каждая из которых, больше другой в 10 раз.

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А кто их в области проверяет? Поэтому и ездят пьяными. Акции «Нетрезвый водитель» проводят только в Калуге, и то редко.

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