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Новость дня Происшествия

В Калуге сгорел микроавтобус

Пожар произошел около 14:00 в среду, 23 октября, в СНТ «Водник», рассказали в МЧС.
Дмитрий Ивьев
17:01 сегодня
0 1008
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Автомобиль был полностью охвачен огнем.

По предварительным данным, пожар недалеко от Малинников начался из-за технических неисправностей.

Никто из людей не пострадал.

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На этом участке то особо не гоняют-негде разогнаться.А вот дальше вниз-надо бы поставить знаки точно.

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Почему не 20? Или как в Тульской области 5?

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Бесплатных минут нет, Вы должны оплатить в течение первых 15 минут, т.е. допустим, Вы припарковались и Ваше авто сразу зафиксировала контрольная система распознавания госномеров в зоне платной парковки. Если Вы в течение первых 15 минут вносите оплату, то всё ок. Если нет, фиксируется штраф.

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Бесплатно до второго проезда хитрой машинки с камерами. Практика показала, что повторно едут они примерно через час-полтора, так что...

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bmnw

Нужно обязать каждого, кто пользовался самокатом, приобрести автомобиль и перемещаться по городу, как нормальные люди, а не мешая всем на самокатах, не мешая автомобилям в качестве пешехода, бесконечно ходя по всем этим переходам, и не перегружая систему общественного транспорта, которую городское руководство в убыток бюджету вынуждено поддерживать ради всяких простолюдинов (хорошо хоть частникам запретили нести убытки на большинстве маршрутов, а то вообще все страдали)

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