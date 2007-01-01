«Ударила головой о парту и ногой в живот»: в Калужской области студентку избила одногруппница

Конфликт произошел в индустриальном техникуме в Людиново, рассказали 23 октября в объединенной пресс-службе судов региона.

Две девушки конфликтовали. И одна из них подошла к одногруппнице, схватила за волосы, ударила головой о парту, а потом еще и ногой в живот.

На виновницу завели административное дело за побои.

В итоге суд оштрафовал девушку на 5000 рублей.

Свою вину студентка признала. Наказание назначали в том числе с учетом мнения пострадавшей.