Прокуратура контролирует подачу тепла в пяти домах Калуги  

Городской надзорный орган организовал выездную проверку.

22 октября в домах №40 и 42/2 на Грабцевском шоссе, № 4 и 6 на Платова, а также № 1б на улице Адмирала Унковского батареи стали холодными.

На инженерных сетях случилась авария.

Как во вторник сообщила прокуратура, ведутся ремонтные работы по восстановлению подачи тепла.

Ситуация находится на контроле городского надзорного ведомства.