Прокуратура контролирует подачу тепла в пяти домах Калуги
Городской надзорный орган организовал выездную проверку.
22 октября в домах №40 и 42/2 на Грабцевском шоссе, № 4 и 6 на Платова, а также № 1б на улице Адмирала Унковского батареи стали холодными.
На инженерных сетях случилась авария.
Как во вторник сообщила прокуратура, ведутся ремонтные работы по восстановлению подачи тепла.
Ситуация находится на контроле городского надзорного ведомства.
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