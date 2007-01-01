234 Фото: ГУ МЧС по Калужской области.

«Лада» и «Лифан» разбились в Кондрово

Дмитрий Ивьев

Авария произошла около 8:10 утра в среду, 23 октября, рассказали в МЧС.

Дмитрий Ивьев 234 Фото: ГУ МЧС по Калужской области. Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники