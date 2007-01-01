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Главная Новости Происшествия «Лада» и «Лифан» разбились в Кондрово
Происшествия

«Лада» и «Лифан» разбились в Кондрово

Авария произошла около 8:10 утра в среду, 23 октября, рассказали в МЧС.
Дмитрий Ивьев
08:35 сегодня
0 234
Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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Две легковушки не разъехались на перекрестке.

По предварительным данным, травмы получил один человек.

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Лента комментариев
Shurez

все верно - "срала, мазала, лепила — не хватило кизяков".

...
Культура
В Калуге появилась вывеска на новом Театре юного зрителя
08:56 сегодня
4 2304
harier

Жителям в очередной раз предложили переехать в "маневренный фонд" хоть сегодня, жители в очередной раз отказались, т.к. хотят прямо сейчас новые квартиры с ремонтом, в новых домах. Горглава и следком посмеялись и все разошлись ))

...
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В Калуге чиновников и жителей аварийных домов усадили за один стол
08:40 сегодня
4 2576
shurup

Какое же уродливое здание построили! И это в самом центре города.

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В Калуге появилась вывеска на новом Театре юного зрителя
08:15 сегодня
4 2304
Alexandr Seva

Ключевая фраза по словам.

...
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Синие мосты останутся перекрытыми до 24 октября
21:14 22.10
1 1834
kaluga2

Положительный опыт. Его бы передать московским властям.

...
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В Калуге введут новые запреты для электросамокатов
20:37 22.10
3 2944
Tomer Savoia

В Калужской области смонтируют освещение и остановки после жалоб губернатору

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В Калужской области смонтируют освещение и остановки после жалоб губернатору
19:42 22.10
1 1186
Mathematik

Я уже писал , что самокатчикам нужно запретить ездить прежде всего по наклонным улицам. А то молодёжь несётся по таким улицам с сумасшедшим азартом на высоких скоростях, что представляет повышенную опасность для пешеходов!

...
Авто и транспорт
В Калуге введут новые запреты для электросамокатов
19:29 22.10
3 2944
ajax

Где, у кого, когда, как это случилось??????????

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18:10 22.10
1 1330
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Вместо этой фотографии можно было смело поместить вот эту картинку...

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В Калуге чиновников и жителей аварийных домов усадили за один стол
18:03 22.10
4 2576
VGA

Складывается впечатление, что окна в проекте рисовал первоклассник без помощи линейки.

...
Культура
В Калуге появилась вывеска на новом Театре юного зрителя
16:27 22.10
4 2304
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