Погубил мать четырех детей и скрылся: задержан виновник ДТП в Калужской области

Эта авария произошла 16 июля в Жиздринском районе.

Как мы уже рассказывали, в деревне Судимир водитель «Лады» не справился с управлением и врезался в столб.

На месте происшествия скончалась 35-летняя женщина. Без матери остались четыре ребенка.

Виновник аварии скрылся с места происшествия, но позже его удалось найти в Алтайском крае, рассказали 23 октября в Следственном комитете.

Мужчину решением суда заключили под стражу.

По версии следствие, в момент аварии он был пьян. Водительского удостоверения он никогда не получал.