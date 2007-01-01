Погубил мать четырех детей и скрылся: задержан виновник ДТП в Калужской области
Эта авария произошла 16 июля в Жиздринском районе.
Как мы уже рассказывали, в деревне Судимир водитель «Лады» не справился с управлением и врезался в столб.
На месте происшествия скончалась 35-летняя женщина. Без матери остались четыре ребенка.
Виновник аварии скрылся с места происшествия, но позже его удалось найти в Алтайском крае, рассказали 23 октября в Следственном комитете.
Мужчину решением суда заключили под стражу.
По версии следствие, в момент аварии он был пьян. Водительского удостоверения он никогда не получал.
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