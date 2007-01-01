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Главная Новости Происшествия Погубил мать четырех детей и скрылся: задержан виновник ДТП в Калужской области
Новость дня Происшествия

Погубил мать четырех детей и скрылся: задержан виновник ДТП в Калужской области

Эта авария произошла 16 июля в Жиздринском районе.
Дмитрий Ивьев
08:57 сегодня
0 1678
Фото: СК по Калужской области.
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Как мы уже рассказывали, в деревне Судимир водитель «Лады» не справился с управлением и врезался в столб.

На месте происшествия скончалась 35-летняя женщина. Без матери остались четыре ребенка.

Виновник аварии скрылся с места происшествия, но позже его удалось найти в Алтайском крае, рассказали 23 октября в Следственном комитете.

Мужчину решением суда заключили под стражу.

По версии следствие, в момент аварии он был пьян. Водительского удостоверения он никогда не получал.

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Лента комментариев
Shurez

все верно - "срала, мазала, лепила — не хватило кизяков".

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harier

Жителям в очередной раз предложили переехать в "маневренный фонд" хоть сегодня, жители в очередной раз отказались, т.к. хотят прямо сейчас новые квартиры с ремонтом, в новых домах. Горглава и следком посмеялись и все разошлись ))

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08:40 сегодня
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shurup

Какое же уродливое здание построили! И это в самом центре города.

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08:15 сегодня
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Alexandr Seva

Ключевая фраза по словам.

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21:14 22.10
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kaluga2

Положительный опыт. Его бы передать московским властям.

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Tomer Savoia

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Mathematik

Я уже писал , что самокатчикам нужно запретить ездить прежде всего по наклонным улицам. А то молодёжь несётся по таким улицам с сумасшедшим азартом на высоких скоростях, что представляет повышенную опасность для пешеходов!

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19:29 22.10
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ajax

Где, у кого, когда, как это случилось??????????

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18:10 22.10
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АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Вместо этой фотографии можно было смело поместить вот эту картинку...

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18:03 22.10
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VGA

Складывается впечатление, что окна в проекте рисовал первоклассник без помощи линейки.

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