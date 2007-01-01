В Калужской области на дорогах сбили 59 диких животных

Статистику за 2024 год 22 октября опубликовало региональное министерство природных ресурсов.

Там напомнили, что водители должны выбирать скорость, при которой смогут остановится, если на дорогу выбежит животное.

Также перечислены суммы, которые нужно платить, если собьешь дикое животное: