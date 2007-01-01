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Происшествия

В Калужской области на дорогах сбили 59 диких животных

Статистику за 2024 год 22 октября опубликовало региональное министерство природных ресурсов.
Дмитрий Ивьев
16:09 сегодня
0 612
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Там напомнили, что водители должны выбирать скорость, при которой смогут остановится, если на дорогу выбежит животное.

Также перечислены суммы, которые нужно платить, если собьешь дикое животное:

  • Лось - 80 тысяч рублей,
  • Олень благородный – 70 тысяч рублей,
  • Олень пятнистый, медведь – 60 тысяч рублей,
  • Косуля – 40 тысяч рублей,
  • Кабан – 30 тысяч рублей.

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Лента комментариев
VGA

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kostindima

Меня папа, когда учил водить на мотоцикле, вывез в поле на котором стоял единственный столб и сказал, что будет считать, что я научился ездить, если столб собью :) видимо тут так же

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Alexandr Seva

Не можешь понять, запрети. Пусть лучше Благоустройство с Денисовым займется как это не странно благоустройством города! А не геноцидом деревьев, постоянные терки с южанами из-за дорог и труб.

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Shurez

«Уж сколько раз твердили миру...»

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В Калуге самокатчик сбил 34-летнюю женщину на тротуаре
12:59 сегодня
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mrTJohn

Люди понакупали самокатов, а теперь, хлобысь, и ездить по городу нельзя... Ну давайте тогда обратно принимайте в магазинах, нафиг они нужны горожанам тогда, самокаты эти? А то, это решение проблемы очень смахивает на очередной кидок от властьимущих, они то на самокатах не ездят. Самокатчики сейчас пересядут в такси и на авто и статистика ДТП точно не уменьшится. Кроме того возрастут, пробки, загазованность центра и пр. прелести. Просто запретить легче всего и ничего не надо делать, ни выделенные полосы для самокатов, ни правила движения, только штрафы собирай. Прогресс не стоит на месте во всем мире, только у нас администрация ориентируется на особо активную, в части нытья и жалоб, прослойку населения (читай бабки).

...
Происшествия
В Калуге самокатчик сбил пешехода на улице Ленина
12:07 сегодня
5 2124
mrTJohn

А почему тогда не: На автобанах автомобили сбили ХХХ пешеходов, а самокатчики 0?

...
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11:50 сегодня
5 2124
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