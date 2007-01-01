В Калужской области на дорогах сбили 59 диких животных
Там напомнили, что водители должны выбирать скорость, при которой смогут остановится, если на дорогу выбежит животное.
Также перечислены суммы, которые нужно платить, если собьешь дикое животное:
- Лось - 80 тысяч рублей,
- Олень благородный – 70 тысяч рублей,
- Олень пятнистый, медведь – 60 тысяч рублей,
- Косуля – 40 тысяч рублей,
- Кабан – 30 тысяч рублей.
Люди понакупали самокатов, а теперь, хлобысь, и ездить по городу нельзя... Ну давайте тогда обратно принимайте в магазинах, нафиг они нужны горожанам тогда, самокаты эти? А то, это решение проблемы очень смахивает на очередной кидок от властьимущих, они то на самокатах не ездят. Самокатчики сейчас пересядут в такси и на авто и статистика ДТП точно не уменьшится. Кроме того возрастут, пробки, загазованность центра и пр. прелести. Просто запретить легче всего и ничего не надо делать, ни выделенные полосы для самокатов, ни правила движения, только штрафы собирай. Прогресс не стоит на месте во всем мире, только у нас администрация ориентируется на особо активную, в части нытья и жалоб, прослойку населения (читай бабки)....