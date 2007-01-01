478 Фото: ГУ МЧС по Калужской области.

Пешехода сбили в Кирове

Дмитрий Ивьев

Авария произошла около 11:40 во вторник, 22 октября, рядом с магазином на улице Пролетарской, сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

Дмитрий Ивьев 478 Фото: ГУ МЧС по Калужской области. Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники