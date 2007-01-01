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В Калуге самокатчик сбил 34-летнюю женщину на тротуаре

Дмитрий Ивьев

В полиции рассказали подробности о происшествии на улице Ленина, которое произошло в 19:20 понедельника, 21 октября.

Дмитрий Ивьев 1066 Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники