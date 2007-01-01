В Тарусе рабочие повредили трубу, снабжающую город водой
Ремонт продолжался до позднего вечера, но потом при пуске воды трубу вновь прорвало.
- В настоящее время специалисты «Калугаоблводоканала» занимаются устранением аварии, - прокомментировал ситуацию утром 22 октября глава районной администрации Михаил Голубев. - Работы планируют завершить сегодня. Вопрос взят на контроль моим заместителем Александром Мосоловым. Приносим свои извинения за доставленные неудобства.
Было бы неплохо, внести в городскую думу слушания по законопроекту о ненадлежащем использовании жилых помещений в многоквартирных домах, чтобы вонючие квартиры с полной антисанитарией, квартиры плюшкиных и прочее, в случае если собственник не привёл квартиру в надлежащее нормам состояние, квартиру можно было бы изъять в пользу государства. А то много таких собственников, которым всё равно, на всех соседей, даже если там рассадник клопов и тараканов и вонь на пару этажей стоит. И они убеждены в том, что им никто и ничего не сделает, а это так и есть по сути....