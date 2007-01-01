В Тарусе рабочие повредили трубу, снабжающую город водой

Авария произошла в понедельник, 21 октября.

Ремонт продолжался до позднего вечера, но потом при пуске воды трубу вновь прорвало.

- В настоящее время специалисты «Калугаоблводоканала» занимаются устранением аварии, - прокомментировал ситуацию утром 22 октября глава районной администрации Михаил Голубев. - Работы планируют завершить сегодня. Вопрос взят на контроль моим заместителем Александром Мосоловым. Приносим свои извинения за доставленные неудобства.