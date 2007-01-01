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Новость дня Происшествия

В Калуге самокатчик сбил пешехода на улице Ленина

Авария произошла около 19:00 в понедельник, 21 октября, сообщили в МЧС.
Дмитрий Ивьев
22:24 21.10
0 576
Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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По предварительным данным, человек на прокатном электросамокате сбил человека, который шел по тротуару.

Информация о состоянии пострадавшего уточняется.

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Лента комментариев
Виталий Гераськин

Было бы неплохо, внести в городскую думу слушания по законопроекту о ненадлежащем использовании жилых помещений в многоквартирных домах, чтобы вонючие квартиры с полной антисанитарией, квартиры плюшкиных и прочее, в случае если собственник не привёл квартиру в надлежащее нормам состояние, квартиру можно было бы изъять в пользу государства. А то много таких собственников, которым всё равно, на всех соседей, даже если там рассадник клопов и тараканов и вонь на пару этажей стоит. И они убеждены в том, что им никто и ничего не сделает, а это так и есть по сути.

...
Общество
В одном из домов Калуги не могут запустить отопление из-за того, что жилец квартиры не пускает сотрудников УК
20:20 21.10
1 1714
A-72

шапша и денисов отрапортовали что тепло везде,а остальное глюк

...
Общество
Прокурор Калужской области поручил организовать «горячую линию» по вопросам отопления
16:21 21.10
2 1278
ecilop

,а что курит Владимир Андреев и выпускающие редакторы???????

...
Погода
Понедельник в Калуге будет дождливым
15:23 21.10
4 3184
Геннадич

Опять дорогу сузят судя по фото?

...
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В Калуге начали асфальтировать Киевский проезд
15:14 21.10
1 1834
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Интересно кто побьёт этот "рекорд"...

...
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В Калужской области зафиксированы самые молодые и самые старые отцы
12:56 21.10
1 2662
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Прочитал этот прогноз и одел темные очки, так как выйти в такую солнечную погоду своему зрению дороже. Очень уж яркое солнце. 😃

...
Погода
Понедельник в Калуге будет дождливым
12:52 21.10
4 3184
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Дозвониться до горячей линии так просто....

...
Общество
Прокурор Калужской области поручил организовать «горячую линию» по вопросам отопления
12:41 21.10
2 1278
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Интересно почему не первое, как обычно...

...
Общество
Калужская область заняла 48 место в рейтинге регионов по доходам
12:35 21.10
1 1510
mik27

И на генерала Попова до сих пор воняет у Атмосферы. Домов понастроили , а с канализацией проблему не могут решить. Клоуны.

...
Недвижимость и ЖКХ
Улицу Спартака в Калуге затопило вонючей водой из канализации
12:00 21.10
1 1830
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Памятник Кирову в Калуге первоначально стоял совсем не там, где сейчас, да и сам памятник выглядел совсем по - другому.

...
Общество
21 октября 31 год назад в Калуге создали Театр кукол
11:51 21.10
1 4343
Афиша
«Борис Годунов», детские представления и органная музыка: куда сходить калужанам на этой неделе
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