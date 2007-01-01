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Главная Новости Происшествия В Калужской области «Москвич» врезался в дерево
Происшествия

В Калужской области «Москвич» врезался в дерево

Авария произошла вечером в воскресенье, 20 октября, в Козельском районе.
Дмитрий Ивьев
08:10 сегодня
1 758
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По предварительным данным, водитель не справился с управлением в селе Чернышено.

Машина съехала с дороги и врезалась в дерево.

Травмы получил водитель «Москвича».

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Всего: 1 комментарий
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Лента комментариев
mik27

И на генерала Попова до сих пор воняет у Атмосферы. Домов понастроили , а с канализацией проблему не могут решить. Клоуны.

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mik27

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Karson

и где дождь? с утра солнечно! вы фсё врёте.

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mrTJohn

А на фото - Москвич, однако.

...
Происшествия
В Калужской области «Москвич» врезался в дерево
08:58 сегодня
1 758
VGA

А у меня в прогнозе на сегодня весь день ясно, даже облаков нет.

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АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

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A-72

их же открыли через 3 месяца после закрытия. шапша и Денисов лично открывали

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