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Происшествия

«Жигули» сгорели в Калужской области

Пожар произошел около 5 утра 19 октября в Дзержинском районе.
Дмитрий Ивьев
07:41 сегодня
0 530
Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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Машина горела на дороге между Кондрово и деревней Никольское.

Из людей никто не пострадал. Причины пожара устанавливаются.

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Лента комментариев
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