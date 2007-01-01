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Происшествия

«Нива» перевернулась на дороге Калуга – Ферзиково

Авария произошла в ночь на 19 октября недалеко от Новой Деревни, рассказали в региональном МЧС.
Дмитрий Ивьев
07:20 сегодня
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По предварительной информации, водитель не справился с управлением.

Информация о состоянии пострадавших уточняется.

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Лента комментариев
mik27

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Karson

и где дождь? с утра солнечно! вы фсё врёте.

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А на фото - Москвич, однако.

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А у меня в прогнозе на сегодня весь день ясно, даже облаков нет.

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A-72

их же открыли через 3 месяца после закрытия. шапша и Денисов лично открывали

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Аэропорт - это просто гавань, поле и здания.

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