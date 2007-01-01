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«Нива» перевернулась на дороге Калуга – Ферзиково

Дмитрий Ивьев

Авария произошла в ночь на 19 октября недалеко от Новой Деревни, рассказали в региональном МЧС.

Дмитрий Ивьев 626 Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники