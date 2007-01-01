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Происшествия

В Калужской области саперы утилизировали артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны

Специалисты регионального МЧС уничтожили 105-мм снаряд в воскресенье, 21 октября.
Владимир Андреев
16:10 сегодня
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Этот боеприпас, оставшийся с времен Великой Отечественной войны, был найден в поле недалеко от деревни Полюдово в Жиздринском районе.

МЧС напоминает о важности безопасности при обнаружении взрывоопасных предметов.

Запрещено наносить удары по снаряду, прикасаться, поднимать или переносить его, а также закапывать, бросать в водоем или пытаться разобрать. Нельзя разжигать огонь вблизи таких предметов или бросать их в костер. Будьте осторожны и соблюдайте меры предосторожности!

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Лента комментариев
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