В Калужской области саперы утилизировали артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны

Специалисты регионального МЧС уничтожили 105-мм снаряд в воскресенье, 21 октября.

Этот боеприпас, оставшийся с времен Великой Отечественной войны, был найден в поле недалеко от деревни Полюдово в Жиздринском районе.

МЧС напоминает о важности безопасности при обнаружении взрывоопасных предметов.

Запрещено наносить удары по снаряду, прикасаться, поднимать или переносить его, а также закапывать, бросать в водоем или пытаться разобрать. Нельзя разжигать огонь вблизи таких предметов или бросать их в костер. Будьте осторожны и соблюдайте меры предосторожности!