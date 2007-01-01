В Калужской области саперы утилизировали артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны
Специалисты регионального МЧС уничтожили 105-мм снаряд в воскресенье, 21 октября.
Этот боеприпас, оставшийся с времен Великой Отечественной войны, был найден в поле недалеко от деревни Полюдово в Жиздринском районе.
МЧС напоминает о важности безопасности при обнаружении взрывоопасных предметов.
Запрещено наносить удары по снаряду, прикасаться, поднимать или переносить его, а также закапывать, бросать в водоем или пытаться разобрать. Нельзя разжигать огонь вблизи таких предметов или бросать их в костер. Будьте осторожны и соблюдайте меры предосторожности!
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