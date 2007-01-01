Лосенка насмерть сбили в Калужской области
Авария произошла в ночь на пятницу, 18 октября, у деревни Юрино Козельского района, рассказала наша читательница.
Предположительно, животное сбил автомобиль, двигавшийся по дороге между Козельском и Белевым.
- Жалко животное, - прокомментировала калужанка. - Была бы рада, если виновники будут найдены и наказаны.
Официальных сообщений о ДТП в этом месте пока не поступало.
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