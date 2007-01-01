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Происшествия

Обход Калуги встал в пробке из-за аварии

ДТП произошло утром в пятницу, 18 октября, в районе деревни Мызги.
Дмитрий Ивьев
10:30 сегодня
0 368
Фото: Яндекс.Карты.
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По сообщениям очевидцев, два автомобиля столкнулись в зоне ремонта моста.

Движение со стороны Москвы заблокировано.

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Лента комментариев
КаПеПа

видимо на пл.Победы или пл.Мира будет дежурить единственный экипаж... говорить об акциях гаи пока рановато...

...
Общество
В Калуге ГИБДД проведет профилактическую акцию «Внимание! Пешеход»
09:02 сегодня
3 1076
КаПеПа

заголовок конечно.... какие массовые?! скорее редкие и выборочные, а может так пару проверят и всё! некому там массовость делать... некомплектс, и очень большой

...
Авто и транспорт
Массовые проверки таксистов пройдут в Калуге
08:56 сегодня
1 1294
Question

Хоть бы раз, акцию, "Внимание машина". А то бегают упершиеся в телефон на красный свет.

...
Общество
В Калуге ГИБДД проведет профилактическую акцию «Внимание! Пешеход»
08:14 сегодня
3 1076
mrTJohn

Если в музеях стали встречаться вещи, которые у тебя есть, а некоторыми ещё и пользуешься, то это уже старость? 🤧

...
Статьи, аналитика, репортажи
Старинные часы, игра «Ну, погоди», кассетный плеер: в Калуге открылась новая выставка
07:22 сегодня
1 2300
ILR

После введения сего, станет лучше жить хоть один ветеран?... Что это даёт?.

...
Общество
В Калужской области учредили почетное звание «Территория партизанской славы»
00:18 сегодня
1 900
ILR

Да никто не ответит...

...
Авто и транспорт
Центр Калуги погрузился во тьму
00:14 сегодня
4 2828
ниссан

а подрядчики делали что нибудь вовремя? про качество история умалчивает😡

...
Авто и транспорт
Сняли асфальт и пропали: в Калуге жалуются на огромную пробку на улице Тульской
19:24 17.10
2 1974
VGA

Вам уже и Путин не указ? Он сказал ГАИ, значит ГАИ, а не ГИБДД.

...
Общество
В Калуге ГИБДД проведет профилактическую акцию «Внимание! Пешеход»
18:16 17.10
3 1076
Pro Fun

На картинке Nissan Qashqai.

...
Общество
В Калуге приставы помогли женщине получить «БМВ» от бывшего мужа
17:56 17.10
2 1642
Kas9l

Вчера шла мимо сквера им. А.Т. Карпова. Тьма-тьмущая, фонари еле горят, ничего не видно. И не позднее время, что-то около семи. Взрослому страшно зайти туда, уже не говорю чтоб с ребенком погулять. Центр города, на минуточку.

...
Авто и транспорт
Центр Калуги погрузился во тьму
15:38 17.10
4 2828
Афиша
«Борис Годунов», детские представления и органная музыка: куда сходить калужанам на этой неделе
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