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Происшествия

В Калуге пропал 75-летний мужчина

Последний раз Василия Марухина видели 16 октября, сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».
Дмитрий Ивьев
16:24 сегодня
0 874
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Рост мужчины – 165 сантиметров. У него седые волосы, серо-голубые глаза.

Пенсионер был одет в зелено-синюю рубашку в клетку, белую майку, черные брюки и черные ботинки.

Сообщить любую информацию о пропавшем можно по телефонам 112 или 88007005452.

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лиза алерт
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Лента комментариев
mrTJohn

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