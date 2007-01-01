В Калуге пропал 75-летний мужчина

Последний раз Василия Марухина видели 16 октября, сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

Рост мужчины – 165 сантиметров. У него седые волосы, серо-голубые глаза.

Пенсионер был одет в зелено-синюю рубашку в клетку, белую майку, черные брюки и черные ботинки.

Сообщить любую информацию о пропавшем можно по телефонам 112 или 88007005452.