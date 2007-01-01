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Происшествия

Склад сгорел в Кондрово

Пожар произошел вечером в среду, 16 октября, сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.
Дмитрий Ивьев
08:10 сегодня
0 708
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Горело заброшенное здание на улице Вокзальной.

По предварительным данным, никто не пострадал.

Причины пожара пока не называются.

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mrTJohn

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