+7...+8 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Происшествия Обломки беспилотника нашли в Калужской области
Новость дня Происшествия

Обломки беспилотника нашли в Калужской области

Они находились в лесу в Хвастовичском районе, сообщил утром 16 октября губернатор Владислав Шапша.
Дмитрий Ивьев
10:45 сегодня
0 1470
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

На месте работает оперативная группа.

Он призвал калужан в случае обнаружения обломков не приближаться к ним, так как на дронах может находиться взрывчатка.

Новости по тегу
бпла
Лента настроения
6 оценили
0%
0%
17%
17%
50%
17%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
КаПеПа

интересно кто следит за их исполнением в Калуге? гаи то почти нет.

...
Авто и транспорт
В Калуге установили новые запрещающие знаки
12:05 сегодня
1 1938
antiT-14

Аллилуйя !!! Наконец-то здравомыслие восторжествовало над мракобесием!😁

...
Благоустройство
В Калуге снесли забор возле православной гимназии
11:27 сегодня
1 1958
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Что касается Александра Чижевского, то его семья переехала в Калугу  в  1913 году, и он поступил в реальное училище Ф. Шахмагонова. Здесь произошло и становление его как учёного, и знакомство с К.Э. Циолковским, и  их дружба продлится более 20 лет. Окончив училище, Чижевский в 1915 году поступил в Московский коммерческий институт, где в то время очень хорошо преподавали технические науки, а через несколько месяцев в Московский археологический институт для изучения гуманитарных наук и археологии. Началась Первая Мировая война, и Чижевский, как человек глубоко любящий Россию, он не мог остаться в стороне, и в 1916 году отправился добровольцем на фронт. За храбрость в боях награждён солдатским Георгиевским крестом, однако воевал недолго, был ранен и отправлен домой на лечение. Вернувшись, он сразу же  продолжил обучение, и в последующие два года Александр Чижевский защитил три диссертации на совершенно различные темы: «Русская лирика XVIII века», «Эволюция физико-математических наук в древнем мире»,  и «Исследование периодичности всемирно-исторического процесса». Последняя принесла ему в Московском университете степень доктора исторических наук, которую никто и никогда ещё не получал в 21 год. По сути, Чижевский является основоположником нового направления в науке — гелио- или космобиологии. В 1940 году  его работы привлекли внимание многих отечественных и зарубежных медиков. На протяжении десятилетий аэроионизаторы Чижевского прошли проверку в лабораториях, медицинских учреждениях, в школах и детских садах и показали высокую эффективность аэроионизации, как профилактического и лечебного средства.

...
Общество
16 октября калужская школа получила новое имя
10:18 сегодня
10 8777
SergeyKLG

Как же ужасно укладывают плитку, без учёта того, что она укладывается по КРУГУ. Её укладывают как будто по прямой, затем идёт "шов" и продолжают дальше. Ни когда бы не принял такую работу!

...
Авто и транспорт
В Калуге перенесли остановки на площади Победы
09:24 сегодня
1 3382
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ
...
Общество
16 октября калужская школа получила новое имя
09:23 сегодня
10 8777
ajax

Не вижу комментов вслед, ни плохих, ни хороших. Думаю, последних будет больше.

...
Общество
Начальник ГИБДД Калуги ушел на пенсию
23:52 15.10
1 5392
ILR

А как-же "нищие" из администрации парковаться будут?...😲

...
Общество
К Новому году на Старом торге вновь зальют каток
18:05 15.10
1 2240
Meshootka

А сам, "наказующий", снова не виноват?

...
Общество
В Калуге двух чиновников привлекли к ответственности за нарушение сроков подачи тепла
17:27 15.10
1 4048
mrTJohn

Управляться многофункциональная электротелега будет высокотехнологичными вожжами.

...
Экономика и бизнес
В Калужской области стартовало серийное производство электромашины
16:17 15.10
1 1568
mrTJohn

В супермаркетах продается два основных товара - мешки для мусора и мусор для мешков.

...
Экономика и бизнес
В Калужской области расширят производство упаковки
16:11 15.10
1 1932
Афиша
«Борис Годунов», детские представления и органная музыка: куда сходить калужанам на этой неделе
Новости компаний
eyJpdiI6IklzVmJhb2tSRTVmU1JIZVBQMnVYR1E9PSIsInZhbHVlIjoiSVNmU0lQTlBRSHJZRDhWMDJ3cVRyVTlNQThXUDhsSlAvS1dITWFGWW5MKy9KM21BelBPaUlQSUFMUW1OSWx1K1c3Q1IwRzc2RVpsZXdyNkNLV05aMkEvRGEwOG9xNCtGOGd1Wmx6VXRCcFBzTnVCWWhmYnpScjVpNFV4cWJleXJ4cnlVWVN4WVdWTThDazhmUlpNems1S0U4UmlSWTJLNkg1NmZVU3p3ZjdCb29XQ25KL3YxSUlZMmtrdUdUY3YzdTZnRjlpNW1icWVHbEk5NkY1ODNxZ2NoSkxYK3d5Rnovdjh6TldrYUtCRmh1N0pFLytpWUpmTC9zNVphbllua3B1ZXRHOWtRelRPUVB2N1dCS1NYY0hIcXdxMXRIMy94VTNOWnlZd1dmTmxDbXFBalRBTk10aU9DMkQzaWJTRHMvUnhXdWF6OTV5SG1hVis1aGJpN0NLOW41VnN2c0lJd1JzRUtseHBOZTBaSjR1SUNuU0pzS3BGVGxEQWdCdEN4QXZ0MHpWZkJnSlc5Nzl6d3BobHN1MmxYdDFZeGEwY2xqeE9udlQxOVRmOHBnWmVRMUdqYi9JaXFWZUYxajZhMml5NCtmVy9YN21paFd6Q3Jad3Fxb0c3aWZ2bkxhUDYzRThGaDh3RXI2YWhRSnNpTUxxRURLckU4L3pMOXNTN2Q1QUovdEVwajdyV2txZ1MwNTB0QzgyS1NqeVptYkxKb204TXU1SW53MkZPa2FjV0FOZ3JXcDdsZ0xkRFdKYzBVcHhoMHFJSWNmV1BXNHVITFBRa1B3bDFVaHRoQ2hqQjlQYVJPeE10TSt0UEd0N3BTQ3lxdTV1aWpLVnJvYjAvLyIsIm1hYyI6IjZkMGYyMTM0YTkwYmNiMDNmMDMxMjAyNWFlMWM4MmIyYzhmMDI3N2M4NDkzZGI1YWZjMzdhZDMzMjYyYzQzZTkiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6InpreFR4TG5mT0l2WTNuenpVMnFZWFE9PSIsInZhbHVlIjoiYUViWGFRYmFSRjNmSUJZUVJSYnZBSXJkaS90OTlrUk9LMzFNd3VKWmpnUW1wUmZQQlY3U2dWZDh3am10SFNtQW1GckFQZk55L1ljbmtqalFvV0V5UFRuV2luU0dwUVROdmtWaTFHclhySzZEOTBKa0lqb3FSRUhCMEIyekJvZzZlRDBQaldpMkpRMHVad0hERDBBcFM5MW8xYllELys3bVovMk1ScHpEZHN6eVZ2cFZSMm5hWHdkbkNVYmFqbWFIZFV0NGZUb2wxSFgvVTZTbmZtMThOK1F6SGNURU81SW82VVQxaEUvTjNzM2VMVTlVZS9XeXZqREpZSFc2TlBSTkRxbmlRdEd6K2tYNHRzQy8yZ01Ld0VidkZkTjhiaUhiUmJmSGw3dzdrNElXQUJIK1BidWZ4UkRXMWk2NlBaQzhkaDIzQVlWb3kyVm11bW1Vei9kdEJLb3kwMy9GY3BWc3diQTI4eEptVGtPeWk0YUlNZi9sT1NYMXk5eEY1YzhBS2xKdEFQNklZWWprQXFvQmpKL2c2T2s1bGFoTmZBdzlVL0VZcVZESGZOYlJEYnBzQ0RpWDErb2ZzSTlmbjhsKyIsIm1hYyI6ImRkMDlmNTNmZThmMzJjYzkxZTU5ZWZiZWVjZjcwNzJjMTg0MDY2MTdhYjhhMWE2NmU3MGFjMGJhNTQyNThiODciLCJ0YWciOiIifQ==
18+