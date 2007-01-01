Обломки беспилотника нашли в Калужской области

Они находились в лесу в Хвастовичском районе, сообщил утром 16 октября губернатор Владислав Шапша.

На месте работает оперативная группа.

Он призвал калужан в случае обнаружения обломков не приближаться к ним, так как на дронах может находиться взрывчатка.