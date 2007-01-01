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В Калуге «Ауди» потерял колесо на Северном обходе

Дмитрий Ивьев

Авария произошла на развязке около 16:00 во вторник, 15 октября, сообщили в МЧС.

Дмитрий Ивьев 1624 Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники