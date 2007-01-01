В Калужской области продолжаются поиски 39-летней женщины

Последний раз Елену Сафонову из поселка Товарково Дзержинского района видели 24 сентября.

Сейчас нет данных, где она может находиться.

- На данный момент по поиску нами проделано много работы. Мы оповещаем, опрашиваем, распространяем информацию по соседним регионам, - сообщили 15 октября волонтеры «ЛизаАлерт Калуга». - Просто посмотрите внимательнее по сторонам - мы верим, что, объединив усилия, сможем вернуть Елену домой к родным, которые её любят и ждут. Родным, которые не теряют надежду увидеть её снова.

Как мы уже рассказывали, рост женщины – 167 сантиметров. На ней были розовая кофта, светло-зеленые брюки и кроссовки.

Любую информацию о пропавшей можно сообщить по телефонам 88007005452 или 112.