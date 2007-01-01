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В Калужской области погрузчик насмерть сбил женщину

Трагедия произошла на территории предприятия в Людиново утром во вторник, 15 октября.
Дмитрий Ивьев
14:10 сегодня
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Фото: прокуратура Калужской области.
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- По предварительным данным, водитель погрузчика осуществил наезд на двух сотрудниц предприятия, в результате чего одна женщина скончалась на месте, вторая с телесными повреждениями доставлена в больницу, - рассказали в прокуратуре Калужской области.

Уголовное дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности».

- При выполнении работ по уборке территории две уборщицы попали под колеса двигавшегося погрузчика, перемещавшего груз между производственных корпусами, - рассказали также в Следственном комитете.

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