В Калужской области погрузчик насмерть сбил женщину

Трагедия произошла на территории предприятия в Людиново утром во вторник, 15 октября.

- По предварительным данным, водитель погрузчика осуществил наезд на двух сотрудниц предприятия, в результате чего одна женщина скончалась на месте, вторая с телесными повреждениями доставлена в больницу, - рассказали в прокуратуре Калужской области.

Уголовное дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности».

- При выполнении работ по уборке территории две уборщицы попали под колеса двигавшегося погрузчика, перемещавшего груз между производственных корпусами, - рассказали также в Следственном комитете.