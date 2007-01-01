В центре Калуги кирпичи обвалились на тротуар

Инцидент произошел на улице Ленина у дома №117 в понедельник, 14 октября.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Фасад этого дома, который был построен больше 100 лет назад, начал осыпаться еще два года назад.

Часть кирпичей продолжает опасно нависать над тротуаром.

Последний ремонт там проходил около 10 лет назад.

- Согласно региональной программе капитального ремонта, в этом доме предусмотрен капитальный ремонт фасада в 2026-2028 годы. УК сегодня осмотрит и проведет противоаварийные мероприятия, - прокомментировали ситуацию 15 октября в городской управе.