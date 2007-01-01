+7...+8 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Происшествия Артиллерийский снаряд обнаружили в Калужской области
Происшествия

Артиллерийский снаряд обнаружили в Калужской области

Боеприпас времен Великой Отечественной войны находился у деревни Цветовка Барятинского района.
Дмитрий Ивьев
08:41 сегодня
0 688
Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Опасный предмет нашли в лесу в 300 метрах от населенного пункта.

Снаряд обезвредили, никто не пострадал.

Новости по тегу
происшествие
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

...
Авто и транспорт
В Людиново начали ремонтировать улицу 3-го Интернационала
09:26 сегодня
1 2022
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

...
Общество
15 октября родился летчик Александр Карпов
09:16 сегодня
1 5619
ajax

ездить днем с включенным ближним светом

...
Авто и транспорт
ГИБДД опубликовала предупреждение для калужских водителей
19:10 14.10
1 3534
RudeBoy

Какой там тепла.

...
Недвижимость и ЖКХ
В Калуге 86 домов остаются без отопления
17:18 14.10
4 5322
Meshootka

Будет информация, сколько Денисов сегодня кубометров снега вывез?

...
Авто и транспорт
Калуга встала в пробках после первого снега
16:24 14.10
2 7154
amorph

Не фортануло😃

...
Криминал
В Бабынино мужчина подменил дорогие часы в пункте выдачи заказов
15:58 14.10
1 3108
Иностранный агент

В 2022 году вопрос обострился

...
Статьи, аналитика, репортажи
Грозит ли Калуге цифровой апокалипсис
15:01 14.10
3 4570
дядя саша 1

А что в Калуге бывают снегопады?

...
Авто и транспорт
Калуга встала в пробках после первого снега
14:54 14.10
2 7154
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Я это всё не из пальца высосал, потому что сам когда-то жил в 41 - м доме, и знаю эту проблему изнутри.

...
Недвижимость и ЖКХ
На разваливающийся жилой дом в Калуге обратил внимание Следком
14:18 14.10
4 6330
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Интересно кто же это, инкогнито - анонимно, пишет эти заказные статьи - громоотводы, направленные на то, чтобы выпустить пар у возмущённых калужан....

...
Статьи, аналитика, репортажи
Сколько и чего отремонтировали в Калужской области перед зимой
13:56 14.10
2 2682
Афиша
«Борис Годунов», детские представления и органная музыка: куда сходить калужанам на этой неделе
Новости компаний
eyJpdiI6IlJKL0FiMWNlRUw4RTJNOHYxTUthSXc9PSIsInZhbHVlIjoiVG5MUTV0N1lFQmpkV0VHQUdicTZ5dkxBdmZJbG8ySVNFOEF4VThmcDRYcFdHTEkyZDRvOE9hOHl6N2lkVXVSZWVmUmFIbDFEaENZVmRYM3F0dllyNS91VzhKUXZWemptSXZHU055eVVxVmNOdmJBNW1UY0hId3BCaVZ1NEpxZmJWeWNnWnB4NlE5Mlp1VHdRSk5QekdyQXJpYUkwQ1BDUWNtZ201SEJHNTFKb0ZBaXB1elBHamVjdXNFWHp1SzgrWGdoemYvdHJnSHIrWlpQMEhzcjAyVXFQdmpBTDRLOGlHdEFGMFUwRTNmcXlzY2p0d1U5a05SNW9PRHBMMUpoR1NrWXpXdnRPbWFsYmFXYkp6RERBN2pXeTlFY1RLN09lellLVmJiQ2pBRFlXbEZRVVptTWY2aE5RTDNLTWRMNnc3TWt5ekZEd1YzQkJBOXRRTEQyT3FDT3poTjdWYWtJcnpJWEJBWXlmclYvcmhwK2lhaFVVWXdLN3pJcTdISi84dWRpUmdQdFljL1U3dkNRL1pUZmUyOXE1M3Z0RWJiZWxudVRPRjNVdkQ4NHZxTTljbXRwSGZkelpYV0NyMlVlUytQTnc1Y0NHVUdVWEQ2SmRxYjNiWktNeDBCMll1UTA0dUtwNU51dFhQMU9GTEVLYThSalBqbVIyYThpa3BPZWZsc0RWWHZSZXdraW83bnVSV1VueTVkSVlUM09ETXZkc0VkVWlCU3ZVcXNxdmxrL2ErQ0xzY0xyN2FJN29hbnl1dnE1TGdDTW12U3l3NUtrdVpGY1laZHNlZVIySlV6VlpYK2RBWHlWVXZoZWdTRzgzYjFrbHphbStINVlOUFVLRSIsIm1hYyI6IjRmMTQyNjZkOWUzMWJkMzFhNGYxMzRhZjkzZjFhMTFmYzk5ZDkxMDllN2NhMDQ2MmQxYTYyMjFlZWJlOGFhN2MiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6Im9hWG44TXBIQ09nbFNIRVNHK3hGTUE9PSIsInZhbHVlIjoidUEvK1N5Tm9zY0V5b3dwUEpFdGZXU3NJVU5LekJvMGsydlZwVGtsQkpEbFNUSFhLdWxnLzVrNGxzQjBVMjlteXpjUjNIM0g2QWMvamJTd1UzazJ0UXh5MWFlekl1TGpVV05EOTBVMTh6VFd2R04xWjV3THVEc0xRZHIyT3hFd2hDOEhvRGhKOVFpdzlLYjdJWVRJc2FjanBaMTdyQjREY2xpQ3RYUVZScEZCUVhuM1JLeXg1c1IwOFJadERpTTMrQlUyTjZvVytCS1I2LzBIRFhhcVlHYkFDREUxSTF3QjJNUmtBakJBTE1KMktkR2xzZk9aQU1VVDJaV2ZqSk9yTVA0QlR3TmlvVitCSTNoN2ZCbnhXNkZaZEVTeUlrMlRtRFNnaGVxRFFNM3JLRithTHJrVk84MDN0TiszM2pldlRyblVWdHZZNlVsL0JEdVFkc1NVZHhhZjMxSXQ5Q21zd3hQYmNhd3UvR3BSL3lzN0h1aGpJNUpVYWVzSldLVUVmR20zNU05bDNyWTJrQWhiNUI1aXhYc2FrTDAzOWp3djBWL1p5WlRpcFQwTFNxV2huYWRtZkt5K0lzVnFGNzNHMiIsIm1hYyI6IjA2ZjA2NjEzNjI5MGE3NmU4MGRiNzllMTM1NjdlMTc2ZmJjZmY2NzJjNDY4YTE0ZWFhMzY5MmExZDY1ZWU4MjkiLCJ0YWciOiIifQ==
18+