В Калужской области водитель «Ровера» погиб в столкновении с «Рено»

Авария произошла около 6:30 утра во вторник, 15 октября, на дороге Калуга – Перемышль – Белев - Орел у деревни Хохловка.

По предварительным данным, 30-летний водитель «Ровера» не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в «Рено».

Водитель «Ровера» погиб на месте. Пассажирка этой машины с травмами попала в больницу, рассказали в прокуратуре региона.