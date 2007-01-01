В Калужской области водитель «Ровера» погиб в столкновении с «Рено»
Авария произошла около 6:30 утра во вторник, 15 октября, на дороге Калуга – Перемышль – Белев - Орел у деревни Хохловка.
По предварительным данным, 30-летний водитель «Ровера» не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в «Рено».
Водитель «Ровера» погиб на месте. Пассажирка этой машины с травмами попала в больницу, рассказали в прокуратуре региона.
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