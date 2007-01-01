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Происшествия

В Калуге сбили пешехода

Около 13:00 в понедельник, 14 октября, человек пострадал в аварии на улице Северной.
Дмитрий Ивьев
14:54 сегодня
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Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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По предварительным данным, пешеход попал под колеса «Фиата Добло» на переходе.

Информация о состоянии пострадавшего человека уточняется.

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