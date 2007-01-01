1398 Фото: ГУ МЧС по Калужской области.

В Калуге сбили пешехода

Дмитрий Ивьев

Около 13:00 в понедельник, 14 октября, человек пострадал в аварии на улице Северной.

Дмитрий Ивьев 1398 Фото: ГУ МЧС по Калужской области. Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники