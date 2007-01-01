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Происшествия

В Калуге автобус сбил пешехода

Авария произошла около 6:30 утра в понедельник, 14 октября, на Грабцевском шоссе.
Дмитрий Ивьев
09:09 сегодня
0 1290
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По предварительным данным, человек попал под заказной автобус одного из предприятий.

Информация о состоянии пострадавшего уточняется.

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