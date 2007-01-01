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Происшествия

Жилой дом сгорел в Юхнове

Пожар произошел в ночь на понедельник, 14 октября, в переулке Пролетарском.
Дмитрий Ивьев
08:30 сегодня
0 534
Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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По данным МЧС, деревянный дом, разделенный на две квартиры, горел из-за проблем с печью.

Людям удалось спастись, никто не пострадал.

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Александр Митюрников

Кладбище врядли кого смущает в плане строительства и проживания в данном районе. На протвополжной стороне от кладбища отстроено довольно много частных домов отнюдь не бедных граждан. А вот разгребать эти бараки и "бодаться" с их жильцами застройщикам не интересно. И кстати из этих двухэтажек там есть достаточно ухоженные. У меня товарищ живёт в подобном , там и ремонт достойный и даже камин есть. Да и в целом дом выглядит неплохо. Но там жильцы сами о себе позаботились.

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На разваливающийся жилой дом в Калуге обратил внимание Следком
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