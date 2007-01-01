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Главная Новости Происшествия В Калужской области 16-летний мотоциклист врезался в столб на перроне железнодорожной станции
Происшествия

В Калужской области 16-летний мотоциклист врезался в столб на перроне железнодорожной станции

Авария произошла днем 11 октября в Бабынино, сообщили в УМВД по Калужской области.
Дмитрий Ивьев
07:20 сегодня
0 632
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По данным полиции, на мотоцикле «Хонда» не было номеров.

Юного байкера с травмами отвезли в больницу.

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ILR

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Владимир, для таких новостей не хватает одной фотографии - должна быть фотография Денисова с сильно нахмуренным лицом, тут явно не до селфи...😐

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Куда дели выловленное? Взвесили и выпустили?

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а если нет ? то даст еще два ?🤪

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19:37 13.10
5 7192
Александр Митюрников

Кладбище врядли кого смущает в плане строительства и проживания в данном районе. На протвополжной стороне от кладбища отстроено довольно много частных домов отнюдь не бедных граждан. А вот разгребать эти бараки и "бодаться" с их жильцами застройщикам не интересно. И кстати из этих двухэтажек там есть достаточно ухоженные. У меня товарищ живёт в подобном , там и ремонт достойный и даже камин есть. Да и в целом дом выглядит неплохо. Но там жильцы сами о себе позаботились.

...
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На разваливающийся жилой дом в Калуге обратил внимание Следком
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ajax

В воскресенье, 13 октября городской

...
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