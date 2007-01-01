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Происшествия

Появились подробности о массовом ДТП на подъезде к Калуге

Как мы уже рассказывали, вечером 13 октября в Анненках столкнулись автобус ПАЗ, «Лада» и «Шкода».
Дмитрий Ивьев
09:59 сегодня
0 2370
Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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По предварительным данным полиции, виновником аварии стал 65-летний водитель автобуса. Он не соблюдал дистанцию и врезался в попутную «Ладу», двигаясь в сторону центра.

От удара «Ладу» отбросило в «Шкоду».

Травмы получил пятилетний ребенок, находившийся в «Ладе». Его доставили в больницу.

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а если нет ? то даст еще два ?🤪

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Кладбище врядли кого смущает в плане строительства и проживания в данном районе. На протвополжной стороне от кладбища отстроено довольно много частных домов отнюдь не бедных граждан. А вот разгребать эти бараки и "бодаться" с их жильцами застройщикам не интересно. И кстати из этих двухэтажек там есть достаточно ухоженные. У меня товарищ живёт в подобном , там и ремонт достойный и даже камин есть. Да и в целом дом выглядит неплохо. Но там жильцы сами о себе позаботились.

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В воскресенье, 13 октября городской

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