Появились подробности о массовом ДТП на подъезде к Калуге

Как мы уже рассказывали, вечером 13 октября в Анненках столкнулись автобус ПАЗ, «Лада» и «Шкода».

По предварительным данным полиции, виновником аварии стал 65-летний водитель автобуса. Он не соблюдал дистанцию и врезался в попутную «Ладу», двигаясь в сторону центра.

От удара «Ладу» отбросило в «Шкоду».

Травмы получил пятилетний ребенок, находившийся в «Ладе». Его доставили в больницу.