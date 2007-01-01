Появились подробности о массовом ДТП на подъезде к Калуге
По предварительным данным полиции, виновником аварии стал 65-летний водитель автобуса. Он не соблюдал дистанцию и врезался в попутную «Ладу», двигаясь в сторону центра.
От удара «Ладу» отбросило в «Шкоду».
Травмы получил пятилетний ребенок, находившийся в «Ладе». Его доставили в больницу.
Кладбище врядли кого смущает в плане строительства и проживания в данном районе. На протвополжной стороне от кладбища отстроено довольно много частных домов отнюдь не бедных граждан. А вот разгребать эти бараки и "бодаться" с их жильцами застройщикам не интересно. И кстати из этих двухэтажек там есть достаточно ухоженные. У меня товарищ живёт в подобном , там и ремонт достойный и даже камин есть. Да и в целом дом выглядит неплохо. Но там жильцы сами о себе позаботились....