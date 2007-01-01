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Происшествия

В Калуге человек погиб при пожаре в жилом доме

Трагедия произошла в СНТ «КЭМЗ-3» на железнодорожной станции Тихонова Пустынь вечером в воскресенье, 13 октября.
Дмитрий Ивьев
09:53 сегодня
0 1240
Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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Огонь полностью уничтожил деревянную постройку.

Личность погибшего устанавливается.

По предварительным данным МЧС, причиной пожара стало короткое замыкание.

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mrTJohn

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ILR

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Владимир, для таких новостей не хватает одной фотографии - должна быть фотография Денисова с сильно нахмуренным лицом, тут явно не до селфи...😐

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Куда дели выловленное? Взвесили и выпустили?

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Василёк

а если нет ? то даст еще два ?🤪

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Денисов дал двое суток для окончания всех работ по отоплению Калуги
19:37 13.10
5 7192
Александр Митюрников

Кладбище врядли кого смущает в плане строительства и проживания в данном районе. На протвополжной стороне от кладбища отстроено довольно много частных домов отнюдь не бедных граждан. А вот разгребать эти бараки и "бодаться" с их жильцами застройщикам не интересно. И кстати из этих двухэтажек там есть достаточно ухоженные. У меня товарищ живёт в подобном , там и ремонт достойный и даже камин есть. Да и в целом дом выглядит неплохо. Но там жильцы сами о себе позаботились.

...
Недвижимость и ЖКХ
На разваливающийся жилой дом в Калуге обратил внимание Следком
18:42 13.10
3 5050
ajax

В воскресенье, 13 октября городской

...
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Денисов дал двое суток для окончания всех работ по отоплению Калуги
18:01 13.10
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