В Калуге человек погиб при пожаре в жилом доме
Трагедия произошла в СНТ «КЭМЗ-3» на железнодорожной станции Тихонова Пустынь вечером в воскресенье, 13 октября.
Огонь полностью уничтожил деревянную постройку.
Личность погибшего устанавливается.
По предварительным данным МЧС, причиной пожара стало короткое замыкание.
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Лента комментариев
Александр Митюрников
Кладбище врядли кого смущает в плане строительства и проживания в данном районе. На протвополжной стороне от кладбища отстроено довольно много частных домов отнюдь не бедных граждан. А вот разгребать эти бараки и "бодаться" с их жильцами застройщикам не интересно. И кстати из этих двухэтажек там есть достаточно ухоженные. У меня товарищ живёт в подобном , там и ремонт достойный и даже камин есть. Да и в целом дом выглядит неплохо. Но там жильцы сами о себе позаботились....
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