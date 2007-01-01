-1...0 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Происшествия Ребенок пострадал в массовом ДТП на подъезде к Калуге
Происшествия

Ребенок пострадал в массовом ДТП на подъезде к Калуге

Авария произошла около 19:10 в воскресенье, 13 октября, в районе Анненок, сообщили в МЧС.
Дмитрий Ивьев
09:48 сегодня
0 1144
Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Там столкнулись автобус ПАЗ, «Лада» и «Шкода».

Травмы получил ребенок, находившийся в «Ладе».

Подробности об этом происшествии уточняются.

Новости по тегу
дтп
Лента настроения
1 оценили
100%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
VGA

...
Статьи, аналитика, репортажи
Грозит ли Калуге цифровой апокалипсис
10:19 сегодня
2 1866
mrTJohn

В Ливане говорят, что и телефоны с пейджерами свои желательно иметь, а не только софт.

...
Статьи, аналитика, репортажи
Грозит ли Калуге цифровой апокалипсис
09:30 сегодня
2 1866
ILR

Кто автор статьи?

...
Статьи, аналитика, репортажи
Сколько и чего отремонтировали в Калужской области перед зимой
09:06 сегодня
1 1304
Shurez

Бедные люди... И зима на носу...

...
Недвижимость и ЖКХ
В Калуге разваливается дом на улице Телевизионной
08:36 сегодня
3 6454
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

https://www.kp40.ru/news/society/84078/

...
Общество
14 октября в Калуге произошло землетрясение
08:08 сегодня
6 39660
ILR

Владимир, для таких новостей не хватает одной фотографии - должна быть фотография Денисова с сильно нахмуренным лицом, тут явно не до селфи...😐

...
Недвижимость и ЖКХ
Денисов дал двое суток для окончания всех работ по отоплению Калуги
22:47 13.10
5 7192
ajax

Куда дели выловленное? Взвесили и выпустили?

...
Спорт
В Калужской области за четыре часа рыбаки наловили почти 35 килограмм рыбы
22:05 13.10
1 4812
Василёк

а если нет ? то даст еще два ?🤪

...
Недвижимость и ЖКХ
Денисов дал двое суток для окончания всех работ по отоплению Калуги
19:37 13.10
5 7192
Александр Митюрников

Кладбище врядли кого смущает в плане строительства и проживания в данном районе. На протвополжной стороне от кладбища отстроено довольно много частных домов отнюдь не бедных граждан. А вот разгребать эти бараки и "бодаться" с их жильцами застройщикам не интересно. И кстати из этих двухэтажек там есть достаточно ухоженные. У меня товарищ живёт в подобном , там и ремонт достойный и даже камин есть. Да и в целом дом выглядит неплохо. Но там жильцы сами о себе позаботились.

...
Недвижимость и ЖКХ
На разваливающийся жилой дом в Калуге обратил внимание Следком
18:42 13.10
3 5050
ajax

В воскресенье, 13 октября городской

...
Недвижимость и ЖКХ
Денисов дал двое суток для окончания всех работ по отоплению Калуги
18:01 13.10
5 7192
Афиша
«Борис Годунов», детские представления и органная музыка: куда сходить калужанам на этой неделе
Новости компаний
eyJpdiI6IitTQ3RkakFvcjlUWXlkNW1ibCtHSFE9PSIsInZhbHVlIjoieExsM1JEVHZ3OGQ5b3JRNGhZRWlrOHNuMnVNWTBtU2xQYkoySy9FaWhBZFR6amgveVZhcVdxUXBMbnR6OXFMU0puLzF2WWtCZmtvdGFNK2dJc1dNQUkrZjFtM0dkZU9nbytYZGRmS2ZlWm9KUzhLWWZqM0MvNU0zWXc3b3BnQnJkaUxTa3RvMDRpQW1zN0xQNDVtdmJJTnoxek5FY2dvQlU4TTBiNEpXNkUzalhSaXU0eU5uTjNZVnVOb3h3QnN0QVBwZGFCcEhGUDU5WSt2Ymc1cGE4MFFkNXM3YUlkYzNFWkdnNTlhaTFzOEpodVBPOHRLQXFrakIyem5jQmo5ZXZiMCtqK0Vvc2NMcHg0Wk1tUHk2eVlMQU9zSlRPc1hpWTZkaW4zdWg0QlNDYVVqMHFZTm5sTDliWVdDUFV3TmFlOFV1UU1JRzJkeTF4aVl6OEFGdUc1MlNkdWUrY1lPTFBqZ25DVVl3RVdUV3JFNUtwdXZyZ2xoc1BqNHZEWWRQZGo5bWN2c2RoTE1RK1NBZmZlU2VLMGlHSnkzSGczMjJGTnFLSk1vZG9SSU8rdGJuYmRSVllBMnVvQlkrZUVFMG8ybWJaQTdrSnlENk9UUXg1dEwyRFdTREpnZDVZbnN6OEIrZ2lDRjFHNEhJdlRkZEhFNnhvTTYvdzhjb2QwNHBqTy8rNzIxVW82R21qYUd3TkZsc0hIcDdlMUxLcXNSdjZRc0lUZUV6TytsNHhyV3A4SXdmSHozV1Zib1Z4Ykpud0RYRnFsVDVicUdMTCt6b29lUldmenNhN3VnVE4vbWQwbTYwcGNZNmRPTlIrNlJqRC9kNDZWaG82czVxd2g3SCIsIm1hYyI6IjQ1MzM3YjViZWJhNGEzNDYyMmQzMjA2MDg0ZTc4NTU3MjRmYTkzMDQ0NzFkN2IyOTQ5ZWQ3OTQ5MzNmZDcyMTYiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6InZrSlJhVzRTaVl1ZzBlNVR6VXZMZ2c9PSIsInZhbHVlIjoibVZKZ2tISXg2RkErUmhvdGtuQU55K2tQQXhqVTBZM096UDNJUFdKSmJYbm1XTGFlQ3g3cWhaL2Erb3JOSTJVdmo0WkdmOW1YaGovWE5CM3llSkx3ck16dUUzcWtYNTZUY2dGZk4zYWp3c1JBeW1neVdNeUxhQTdRS0hueFJpK2YvZGNDMUZUWTRpTkhHbWJrai91NUJkYXJLMWdqYi81MDdVRTFROU5XTDA2VGpYbmRCYUt3aXF3UEdvMzNTaFpOMElwSFVHeDZaaDljb3NSOWlEMUJaZlJEMmNMWkowMmFYd0tpdDZDMEVmL3JTblVmSk8wVWpibWpOYWNkenZPRmIzd1laeHQ4Vlg4MmIxb08wWFpOM1JpNFlZNUtRZ0diSzJFdmRpL3RGUDdrQ1p2UzhyOXZjWUw1cTU1MW53aUJiMklHUjdkV1MrQUdHWUJIYXk4c0phdzdLcGVtWG9oSXQ0TGh3SWVBWER0WDZ5MXBFMGhBQXJkUlRWSXZ5dVBGWXI5eFo5UTVxZTE0QVdUN2pMVStOajJGdFA1QXJPcHg3bWdUNmx5cEtFWGZpOHJ1c3dIenFRZkpQNzZpOGlsbiIsIm1hYyI6ImZjMzdjZmVlMTUzZDVhMTliYWQ5MGM2MjBkOTU4YmVlN2Y2M2EyNWE5ZTUxNDY5N2ZlMWJiZjVhNTk4MWYxMDUiLCJ0YWciOiIifQ==
18+