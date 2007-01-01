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Происшествия

В Калужской области выгорел частный жилой дом

В Боровском районе утром в воскресенье, 13 октября, вспыхнул двухэтажный кирпичный дом.
16:31 сегодня
0 758
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Сообщение о пожаре в деревне Кабицино на улице Шахматная поступило в дежурную службу регионального МЧС в 8.31 утра. На место выехали пожарно-спасательные подразделения.

Огонь существенно повредил внутренности жилого дома. По сообщению МЧС, пострадавших в результате пожара нет.

Причины возгорания выясняет инспектор ГПН.

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Лента комментариев
VGA

вижу какое-то противоречие

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6 7204
VGA

просьба также обратить внимание на число дней работы отопления в доме, когда уки будут выписывать платежки

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космопринадлежность

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12:25 сегодня
2 2898
L t

Хм. Штука полезная, а вот регламент её выдачи - абсурдный. Такие штуки надо выдавать ДО заключения брака и больших трат на свадебную церемонию. А то может получиться так, что "сегодня" свадьба, а "завтра" развод (после результатов обследования кто-то может резко передумать, люди не постоянные существа и как правило не терпимы к какой либо проблеме. Особенно молодежь.).

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Обнинским молодоженам теперь вручают путевки здоровья
11:53 сегодня
1 2694
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Ещё в 1950-х годах напротив Пятницкого кладбища все так же стоял сохранившийся до наших дней ряд двухэтажных зданий. Когда-то эти дома, больше похожие на бараки, даже подумывали снести, но что-то пошло не так.

...
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На разваливающийся жилой дом в Калуге обратил внимание Следком
11:16 сегодня
2 2556
harier

Я думаю, тут стоит полностью осветить проблему. Со всех, так сказать, сторон. Согласно закону, из аварийного жилья обязаны переселить в течении 48 часов с момента, как дом признают таковым. И жильцам сразу предлагают переехать, чтобы не подвергать свою жизнь опасности.

...
Недвижимость и ЖКХ
На разваливающийся жилой дом в Калуге обратил внимание Следком
11:10 сегодня
2 2556
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ
На смотровой площадке Парка.
...
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13 октября началась оккупация Калуги
10:10 сегодня
3 11574
ajax

ОЧЕНЬ СКРОМНО рассказано про и про матч, и про турнир....

...
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22:59 12.10
1 2464
Василёк

женщина что-то попросила где-то там и это почему появилось здесь ? странновато

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