В Калужской области выгорел частный жилой дом

В Боровском районе утром в воскресенье, 13 октября, вспыхнул двухэтажный кирпичный дом.

Сообщение о пожаре в деревне Кабицино на улице Шахматная поступило в дежурную службу регионального МЧС в 8.31 утра. На место выехали пожарно-спасательные подразделения.

Огонь существенно повредил внутренности жилого дома. По сообщению МЧС, пострадавших в результате пожара нет.

Причины возгорания выясняет инспектор ГПН.