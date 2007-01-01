В Калужской области выгорел частный жилой дом
В Боровском районе утром в воскресенье, 13 октября, вспыхнул двухэтажный кирпичный дом.
Сообщение о пожаре в деревне Кабицино на улице Шахматная поступило в дежурную службу регионального МЧС в 8.31 утра. На место выехали пожарно-спасательные подразделения.
Огонь существенно повредил внутренности жилого дома. По сообщению МЧС, пострадавших в результате пожара нет.
Причины возгорания выясняет инспектор ГПН.
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Лента комментариев
L t
Хм. Штука полезная, а вот регламент её выдачи - абсурдный. Такие штуки надо выдавать ДО заключения брака и больших трат на свадебную церемонию. А то может получиться так, что "сегодня" свадьба, а "завтра" развод (после результатов обследования кто-то может резко передумать, люди не постоянные существа и как правило не терпимы к какой либо проблеме. Особенно молодежь.)....
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