+14...+15 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Происшествия Вчера, 11 октября, в Калужской области зарегистрировано шесть дорожно-транспортных происшествий
Происшествия

Вчера, 11 октября, в Калужской области зарегистрировано шесть дорожно-транспортных происшествий

Семь человек пострадали.
Михаил Тырин
16:16 сегодня
0 1028
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

11 октября 2024 года в 11 часов 00 минут около железнодорожной станции, Бабынино, случилось ДТП.

По информации следствия, несовершеннолетний 2008 года рождения, управлял мотоциклом «Хонда», не имея регистрационных знаков, выехал на перрон железнодорожной станции, не справился с управлением и врезался в столб.

Водителю оказывается медицинская помощь

Новости по тегу
происшесвтие
Лента настроения
1 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
100%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
ajax

Там фермеров - пара человек!

...
Авто и транспорт
В Калуге просят ликвидировать пешеходный переход к скверу Мира
22:21 11.10
28 22180
ajax

Позор городским чинушам!

...
Недвижимость и ЖКХ
В Калуге разваливается дом на улице Телевизионной
22:15 11.10
1 4444
ajax

Чиновники, городские и ВУЗовские - позор!

...
Общество
Калужане поинтересовались, почему автобус №34 не проезжает до конечной, а останавливаются возле первого корпуса Бауманки
22:13 11.10
1 6854
Meshootka

Это новая точка притяжения от главарха

...
Общество
В Калуге повесили унитаз на мосту
17:12 11.10
4 12828
Александр Агапов

А что неудобно? На жопе в комфорте сидеть? Они бы на красный свет для начала перестали ездить. Светофоры вообще не для них придумали.

...
Авто и транспорт
В Калуге просят ликвидировать пешеходный переход к скверу Мира
16:38 11.10
28 22180
Александр Агапов

И цены на такси поднять.

...
Авто и транспорт
В Калуге просят ликвидировать пешеходный переход к скверу Мира
16:34 11.10
28 22180
habitant

"Как нам написал мужчина, с помощью «Калугатеплосеть» и ЖЭУ"

...
Общество
«УК должна работать напрямую с ресурсоснабжающей организацией»: калужане пожаловались на слишком горячие батареи
16:27 11.10
1 3698
habitant

а если попробовать возле "больных" деревьев посыпать опилочек свежих, можно ясень-об-липу натереть к примеру,

...
Благоустройство
В Калуге сухие деревья спилили на улице Рылеева
16:20 11.10
5 3998
ILR

Вот у меня в советской школе была тройка по русскому, а какая интересно оценка была у Дмитрия Ивьева?.

...
Культура
Появились сроки окончания строительства нового ТЮЗа в Калуге
16:13 11.10
5 6488
Василёк

помню денисов и ко обещали его разрисовать и давно и недавно еще раз обещали. видимо это все, что у них получилось 🤓

...
Общество
В Калуге повесили унитаз на мосту
15:38 11.10
4 12828
Афиша
«Борис Годунов», детские представления и органная музыка: куда сходить калужанам на этой неделе
Новости компаний
eyJpdiI6IjNEMzRhRmJmMXAwZ0tOVDJpN0VPcFE9PSIsInZhbHVlIjoia1RlQ0RLUHgvd3l2enlEU2EwUWZPNTd1T2hVTjdDc0Z0dWJ4eHkyUkhSS0locDNWNXRuUUVNcGdwQTIvTGE2MnN2czBkYXptQnI3VzRaQzRCbys2UzNNeVl3RDV2TzhKN21TTTVPNGVwNHNvVDY4UGZ1b25VckFtRUVwNndIcm9URkxWT05Rby9mNllWUUZ0UGVLM2NyZVVKTGJaSlp0cVJ3UnIyNldJSTRtd2ZDeG1kaTRMQ2NHV0ROZ04rRVdDSEJvUURYbGRoVnVzSlFWZmNjRkRNRW9rOUlGM1JyeGlEcnRjaG9MZE9TczZobEdnbUlQWVRWQ2xNODdTSHg0Yko0UlduS3RJK0Z6WFBJb1N5UmlkclhqZUpGRGYyV0lCWHdJN2pZUHJ2dHkxUHV4cFRWL0s3YnlsQTd2T2NrSGE4RWR1YU1tc2VxM3p2KzI0NGdFMFJQWi9DTHhid3NPODBFcXdldFFXZzd5aW9wVjd1R25IbVBYWE5pVGdsVXNRTXAwQ0JyeTJoLzJKYXM4M3plc2Q2WWJKV2ExOWlWZjUrY2w3T3JWb0o3M0I3TmprVFNBaGlhVjl2SzkyRkRBWXkzRnNibW5yWmdSNEE5cW9nbkpXeU1TMUw3UkdWSDMwdGpZd2NMSFVlSUgwRG5MeHd4b1ZPMUR4Zzc1a0REYzJBYmhWSGJBSlEzZm92dTZPYSt5Rzh1THM0Zis0WmpDTFk4UUVlMmRLUkF4TnNxVGtJaE10bVp3MkpQZVovWjZwQXh4QWFadDBNdmluVWE5Ujd4RkQycVQ2cXZFYjhZVzJCZXBQdlVIc1NqQ3JUZzA1ZE1uUjRkekNUS0hRNzBlUiIsIm1hYyI6ImUyZmNjNWNmOWIwZDkxMTgyMzFjOTY4MzU2YTcwOGUzOWRmNjc4MDM5MDQ5MTZjNjA2ZDBlYTQ5NTM1M2ViMjMiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6Ik8rQVZ5RXdCMFhhZmtrek1rc1BwMUE9PSIsInZhbHVlIjoiNFVOL2F4VzhGQ3o4RG9QUldtSlFwd2IvTy9GYzhKL0h4cTNIcVZNTUpwMm1qSTJPam53a1hHTEJMemozWGxIaG5HVndLRWVXeGxXbkxIV0lCWnFnQjNEQ0RmbHF6YWRYQkxxeHZaSWRWdnhqTlpqalF4QldIejRnanBjeFljYWNDVG1KZFZPY2VOeDJFdkwxSW5nZVlGUnlGQnhxbWlBL0VhZkdrQlN3UlA1WGhHRUF6MGFJWHhYY3c1MUxNRlRPVHVpTmlxVVliS3l3N3ZhbENuNnZCTkFEM2lHem4xQ24yc1FzajFtcXZ0TUMxT3NSMmZSWjBBSUlyYTQyWnBxak8vcnV0YithYmthNnQrQmpzbVcyYVAyWFlyTzUxeDJLZXdXd2Z5TEV6NzRXcXdaYmdXVGlHZXhLS3dSRTVtWkgzeUxsUnF1MENGalZFS3Q1RjVTNnE1dEltMm9Ubm5IQTNmV29kdysrWlNlTHRpc3l5Q3FKbWsxb3ZXb3pHNmZhbzRxZjVjZ0IwR0cweGZKbjhBM1dDV05zcy9GaTZiZnI2LytIL2Q2ME9Ba0tKdlkycFpRaDV6NWNDOUhiYmlnLyIsIm1hYyI6IjVmOTIxY2RmZDhjYTViYWQwODE1ZTkxNzNmNTllNjRlZjM3OWU0OTBmMzIzMDc0MmMxNTkxNzcwNzQyMDIxMzkiLCJ0YWciOiIifQ==
18+