Вчера, 11 октября, в Калужской области зарегистрировано шесть дорожно-транспортных происшествий

Семь человек пострадали.

11 октября 2024 года в 11 часов 00 минут около железнодорожной станции, Бабынино, случилось ДТП.

По информации следствия, несовершеннолетний 2008 года рождения, управлял мотоциклом «Хонда», не имея регистрационных знаков, выехал на перрон железнодорожной станции, не справился с управлением и врезался в столб.

Водителю оказывается медицинская помощь