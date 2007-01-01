В Калуге рейсовый автобус попал в аварию
ДТП произошло днем в пятницу, 11 октября, на перекрестке улиц Жукова и Подгорной.
Фото опубликовали в сообществе «Калуга ДТП».
По предварительным данным, водитель внедорожника с Подгорной поворачивал налево и не пропустил автобус №4, двигавшийся со стороны площади Победы.
Движение по Жукова со стороны центра затруднено.
Обстоятельства происшествия уточняются.
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