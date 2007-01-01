+14...+15 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Происшествия В Калужской области несколько человек пострадали в столкновении «Шкоды» и «Грейт Вола»
Происшествия

В Калужской области несколько человек пострадали в столкновении «Шкоды» и «Грейт Вола»

Авария произошла утром в пятницу, 11 октября, в селе Волконское Козельского района.
Дмитрий Ивьев
12:12 сегодня
0 772
Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Машины оказались в кювете.

Точные обстоятельства ДТП устанавливаются.

Новости по тегу
дтп
Лента настроения
2 оценили
0%
0%
0%
50%
0%
50%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
Александр KU

Калуга город обвидшавших фасадов и проводов. Пейзажи как в Индии. Только без Солнца и океана. Мусор, грязь, дискомфорт.

...
Благоустройство
В Калуге сухие деревья спилили на улице Рылеева
11:33 сегодня
1 1106
habitant

"Та же история с этим колхозом посреди города"

...
Авто и транспорт
В Калуге просят ликвидировать пешеходный переход к скверу Мира
11:14 сегодня
25 18960
maks17

Калужский стандарт-1 год задержки от запланированной даты ввода.Синие мосты, кампус Бауманки,ТЮЗ... Стабильность-признак мастерства

...
Культура
Появились сроки окончания строительства нового ТЮЗа в Калуге
10:36 сегодня
4 3784
5508

пора афиши печатать и билеты продавать

...
Культура
Появились сроки окончания строительства нового ТЮЗа в Калуге
10:19 сегодня
4 3784
habitant

"дерево обречено, и чем быстрее оно будет ликвидировано, тем больше вероятность, что зловредное насекомое не переползет на соседнее"

...
Общество
Съеденная златкой зеленая Калуга: разбираем самые популярные мифы про удаление деревьев
10:16 сегодня
10 12270
habitant

для затравки дали бы десяток названий. там турбинка, драмтеатр, городская лесорубка..

...
Общество
Церемония «Бренд года-2024» пройдет в Калуге
10:14 сегодня
1 1224
habitant

да уж скорее бы, хочется глянуть и строение и постановки

...
Культура
Появились сроки окончания строительства нового ТЮЗа в Калуге
08:55 сегодня
4 3784
habitant

"мечтать о мосте в створе улицы Разина" полносью поддерживаю.

...
Авто и транспорт
В Калуге просят ликвидировать пешеходный переход к скверу Мира
08:51 сегодня
25 18960
habitant

что управа?

...
Общее
Произвол!!!!
08:47 сегодня
1 714
habitant

восстание машин?

...
Авто и транспорт
В Калуге остановились троллейбусы
08:45 сегодня
1 2100
Афиша
«Борис Годунов», детские представления и органная музыка: куда сходить калужанам на этой неделе
Новости компаний
eyJpdiI6IlZQek40bzVOTHVIY1hrTnFNYmtjV0E9PSIsInZhbHVlIjoiQjFOcGthTFVKbmEyZUdJbUFZdWZLQU5aZ1haTlZMMVJvTDR4cURsUnM1U2k2eWdPL1lFdkhPeXBPTU9zeDluUEhSOVRtMnJKK0FGZjRlV3RpcDhmZTluMzZKU1NSR0tVY1FPUDVTQjBIVDhkazh6UlUrb3dkMmx0d1IwRC9teG1FT2I2KzRwb0dwaGZDbVRMcWxIaEt1VUplWGJ4eXhWZjJsNXhFVTFTMllkK1YyRTJVcVIyWnhMVGNGN1lId3RUNWtPcnFVekJ6Q0NQL0RTWUVYOFplSFNQTG0rb3NqSDZzcWlRRXF5b1B2YzZLY1VObjMrSGgzbXBvMTRGcURIL24wbGJhL1htMmY5MmwwRHZNNWkrZ3B6VTVSaXZMMHNwSGxrT0t6Ti9BUFhhWnJNcmN1cURHcWdWN2hiZTJzNng3b0lCbjZCS1ZqZ0lCdjBsVHIxbEg2eDlhb2hDeTJuR0drUUVYSS9MWUxtV1IxbDNNQmd1aWJFYmVuVG9GdXhCNU05dEhIcm9YeEVUMGp6ZEh5djE3ZW1mMzAyTkJWbm1yTzNENWhUalhXZXQxaU9EYVZ3YkZoR00yMTMwZVJQU3RvTG1vcll5NWp5bUxkdWNOOVE4bVlpTzgyeG1LZTM3RVVJOCs5TDFCMEtKMEs0aWJiUXZibE9OZ1RCRXp3cnJFams0YlFqeWhWeWJDdDFlNUVsZ0Z1alY1NXNLZ0VzczQyS3UwcWZPV3o1Q0piTnN5Yy9OeWJKNFBTcVdmZDJ0MEVseCtYNzVFQ1U4d3c2SmNTb1k3UWloYy9YRlVPRlZUVGkyN0lJNzdPaTBUWXArNUNHaVphbUpFeFhKZlVTZCIsIm1hYyI6ImEzYmNiYTA5MGU1YzVjNTU2ODcyMzg0NmIyZWFkM2JhNWExYTI3MjU4MzZhNmE3NzliYWM5M2Q3ZjQ0NzQxMjMiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6ImtjYkxLWlE5M2V6SXlPTWpxeTJwT0E9PSIsInZhbHVlIjoiSEhwd0lFV0FxOXF1YmIxZ0FXeG55NEM5SDRzNDB0UWNiNGVJTHNjbGlwOFlNVjR0Qy90cnE2SXdvOEpmbTl3THBmMmp4dzBUdWE0UDVaaXlneDRIbk5NMXFyK2NrYnRMZGhPMVdPUDMwSHlJTTg2RDk5NE1idm5rNHExaU9IRXJtSU1oZDBHUm1wbXhoNy9GcFkyeklWLzhHWXM5OXF5R1lXL09tM0FpWVpwWXdjKzJmY2N5UGVYODNKMzNtWkExcS9EbDU4ZTVTNmlObi8yK2FWUkpKUmFnbzRxU3dUMjVZSEk5NjRRYUxxRzVlMFZ5THJjL1VnNHppcDNOV3dvYnhjVCttaEcrM3lJNU1hekorb0xUZDNyZ3ExY3hPVHVpcEJGK1dKVjdpVVpVS2QxMkM5SWJLeFRFQjJldUdENVdEcmFaUTlMUVN0VHJpQ3lCb0dyRGdiaWtueEFsOHlJZitwVFRsTHVUU2pSZW9FU1QwQm9HSVNZTFVWZG43ZmY1SkJsNndRbzRJakhXSkRtWEVKNWZjVkg5N3p4UFprclZOK2lzSE5vcEwzdHU4dVNuQ3lFajlPejErRHhZRlhQMyIsIm1hYyI6IjFlMDlkNzNkYjNjYmI1N2U4YjBlMzZmMDc4YzdmZTI2NGIyOWFhNjYxY2ZkNjkzMzAzMWM2ZDJkODQ2NzhlYmIiLCJ0YWciOiIifQ==
18+