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Происшествия

Дача сгорела в Калуге

Около 16:00 в четверг, 10 октября, пожар произошел в СНТ «Горняк-1» на территории поселка Новый.
Дмитрий Ивьев
09:44 сегодня
0 396
Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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- Предположительная причина пожара – неправильное устройство и неисправность отопительных печей и дымоходов, - пояснили в МЧС.

Никто не пострадал.

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Лента комментариев
amorph

Все во благо, да да, знаем, проходили, Кирова сильно позеленела после вырубки?

...
Общество
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15:56 10.10
6 11300
Александр KU

Неправильная обрезка дереаьев привела к тому что деревья засохли. Деревья скрывали фасады домов. Теперь город реально как мёртвый. Деревьев нет, фасады в ужасном состоянии, зелёные зоны не приведены в порядок. Покос травы был один раз в этом году. А в некоторых местах 0 (например у красного креста на Луначарского, почему нельзя сделать зелёную зону с лавками и фонариками рядом с больницей, а не побитый жизнью газон.

...
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Съеденная златкой зеленая Калуга: разбираем самые популярные мифы про удаление деревьев
15:52 10.10
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Shredder

Теория заговора рулит.😎

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15:48 10.10
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Meshootka

Не приживётся интеллектуальная система на этих...носителях

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ILR

Игорь Кирдаков, а Вы подрабатываете в управе?.

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15:15 10.10
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ecilop

"....не называя точные даты."

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14:52 10.10
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АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Может в этом и есть великая сермяжная правда...

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За управление транспортом, на котором установлены стекла, светопропускание которых не соответствует установленным требованиям, водителя могут оштрафовать на 500 рублей.

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ajax

богодельнях

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13:52 10.10
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ajax

Часто места спилов выглядят идеальными, никаких следов болезни или т.п., но... Как это объяснят специалисты? Имею много снимков, но в нынешней ситуации подгрузить снимки к комменту не получается НИКАК! (Даже "подсказок" нет!)

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13:46 10.10
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