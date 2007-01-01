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Происшествия

Жилой дом сгорел в Калужской области

Пожар произошел днем 10 октября в деревне Никольское Дзержинского района, сообщили в региональном МЧС.
Дмитрий Ивьев
07:55 сегодня
0 366
Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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Причины пожара устанавливаются.

По предварительной информации, в результате происшествия пострадали люди.

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Лента комментариев
amorph

Все во благо, да да, знаем, проходили, Кирова сильно позеленела после вырубки?

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Александр KU

Неправильная обрезка дереаьев привела к тому что деревья засохли. Деревья скрывали фасады домов. Теперь город реально как мёртвый. Деревьев нет, фасады в ужасном состоянии, зелёные зоны не приведены в порядок. Покос травы был один раз в этом году. А в некоторых местах 0 (например у красного креста на Луначарского, почему нельзя сделать зелёную зону с лавками и фонариками рядом с больницей, а не побитый жизнью газон.

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Теория заговора рулит.😎

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Не приживётся интеллектуальная система на этих...носителях

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ILR

Игорь Кирдаков, а Вы подрабатываете в управе?.

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ecilop

"....не называя точные даты."

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Может в этом и есть великая сермяжная правда...

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ajax

богодельнях

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ajax

Часто места спилов выглядят идеальными, никаких следов болезни или т.п., но... Как это объяснят специалисты? Имею много снимков, но в нынешней ситуации подгрузить снимки к комменту не получается НИКАК! (Даже "подсказок" нет!)

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