Сбитый насмерть пешеход в Сухиничах шел не по переходу

В калужской полиции рассказали некоторые подробности о ДТП, которое произошло вечером 10 октября.

По предварительным данным, у дома №25 на улице Победы водитель «Рено Логан» сбил мужчину, который пересекал проезжую часть недалеко от перехода.

Удар был такой силы, что пешеход скончался на месте происшествия.