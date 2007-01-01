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Происшествия

Сбитый насмерть пешеход в Сухиничах шел не по переходу

В калужской полиции рассказали некоторые подробности о ДТП, которое произошло вечером 10 октября.
Дмитрий Ивьев
09:21 сегодня
0 594
Фото: прокуратура Калужской области.
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По предварительным данным, у дома №25 на улице Победы водитель «Рено Логан» сбил мужчину, который пересекал проезжую часть недалеко от перехода.

Удар был такой силы, что пешеход скончался на месте происшествия.

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Лента комментариев
amorph

Все во благо, да да, знаем, проходили, Кирова сильно позеленела после вырубки?

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Александр KU

Неправильная обрезка дереаьев привела к тому что деревья засохли. Деревья скрывали фасады домов. Теперь город реально как мёртвый. Деревьев нет, фасады в ужасном состоянии, зелёные зоны не приведены в порядок. Покос травы был один раз в этом году. А в некоторых местах 0 (например у красного креста на Луначарского, почему нельзя сделать зелёную зону с лавками и фонариками рядом с больницей, а не побитый жизнью газон.

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"....не называя точные даты."

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