Пешехода насмерть сбили в Сухиничах
Трагедия произошла вечером в четверг, 10 октября, на улице Победы, сообщили в прокуратуре Калужской области.
По предварительным данным, водитель «Рено Логан» сбил мужчину, который пересекал проезжую часть.
Пострадавший скончался от полученных травм.
Точные обстоятельства происшествия уточняются.
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Александр KU
Неправильная обрезка дереаьев привела к тому что деревья засохли. Деревья скрывали фасады домов. Теперь город реально как мёртвый. Деревьев нет, фасады в ужасном состоянии, зелёные зоны не приведены в порядок. Покос травы был один раз в этом году. А в некоторых местах 0 (например у красного креста на Луначарского, почему нельзя сделать зелёную зону с лавками и фонариками рядом с больницей, а не побитый жизнью газон....
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