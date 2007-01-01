Жителей Калуги напугал сигнал тревоги

Около 12:30 в четверг, 10 октября, его слышали в районе Калуги-2.

Местная жительница рассказала, что слышала три сигнала.

Ситуация ее обеспокоила, так как никаких предупреждений об учениях не было.

В городской управе Калуги подтвердили, что это были сирены. Но пояснили, что тревога была учебной – на одном из предприятий проходила проверка.