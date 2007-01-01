+9...+10 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Происшествия Жителей Калуги напугал сигнал тревоги
Новость дня Происшествия

Жителей Калуги напугал сигнал тревоги

Около 12:30 в четверг, 10 октября, его слышали в районе Калуги-2.
Дмитрий Ивьев
15:52 сегодня
0 1152
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Местная жительница рассказала, что слышала три сигнала.

Ситуация ее обеспокоила, так как никаких предупреждений об учениях не было.

В городской управе Калуги подтвердили, что это были сирены. Но пояснили, что тревога была учебной – на одном из предприятий проходила проверка.

Новости по тегу
общество
Лента настроения
6 оценили
0%
0%
0%
0%
50%
50%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
amorph

Все во благо, да да, знаем, проходили, Кирова сильно позеленела после вырубки?

...
Общество
Съеденная златкой зеленая Калуга: разбираем самые популярные мифы про удаление деревьев
15:56 сегодня
6 4816
Александр KU

Неправильная обрезка дереаьев привела к тому что деревья засохли. Деревья скрывали фасады домов. Теперь город реально как мёртвый. Деревьев нет, фасады в ужасном состоянии, зелёные зоны не приведены в порядок. Покос травы был один раз в этом году. А в некоторых местах 0 (например у красного креста на Луначарского, почему нельзя сделать зелёную зону с лавками и фонариками рядом с больницей, а не побитый жизнью газон.

...
Общество
Съеденная златкой зеленая Калуга: разбираем самые популярные мифы про удаление деревьев
15:52 сегодня
6 4816
Shredder

Теория заговора рулит.😎

...
Общество
Съеденная златкой зеленая Калуга: разбираем самые популярные мифы про удаление деревьев
15:48 сегодня
6 4816
Meshootka

Не приживётся интеллектуальная система на этих...носителях

...
Авто и транспорт
На Синих мостах в Калуге запланировали очередные работы
15:29 сегодня
2 4698
ILR

Игорь Кирдаков, а Вы подрабатываете в управе?.

...
Общество
Съеденная златкой зеленая Калуга: разбираем самые популярные мифы про удаление деревьев
15:15 сегодня
6 4816
ecilop

"....не называя точные даты."

...
Авто и транспорт
На Синих мостах в Калуге запланировали очередные работы
14:52 сегодня
2 4698
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Может в этом и есть великая сермяжная правда...

...
Недвижимость и ЖКХ
Жителей Калуги предупредили о проблемах с водой
14:39 сегодня
3 6482
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

За управление транспортом, на котором установлены стекла, светопропускание которых не соответствует установленным требованиям, водителя могут оштрафовать на 500 рублей.

...
Общество
В Калуге полиция устроит рейды по тонировке
14:34 сегодня
4 3334
ajax

богодельнях

...
Общество
10 октября Боровск заняли французы
13:52 сегодня
12 6429
ajax

Часто места спилов выглядят идеальными, никаких следов болезни или т.п., но... Как это объяснят специалисты? Имею много снимков, но в нынешней ситуации подгрузить снимки к комменту не получается НИКАК! (Даже "подсказок" нет!)

...
Общество
Съеденная златкой зеленая Калуга: разбираем самые популярные мифы про удаление деревьев
13:46 сегодня
6 4816
Афиша
Стендап, творческий вечер, Гала-концерт и Шоу под дождем: что покажут калужанам в ближайшие дни
Новости компаний
eyJpdiI6InVFaEpQaWgvcGQzYnFOdHdTK251YVE9PSIsInZhbHVlIjoiY0pMNzRkS1Jpa1QwVjV1NXVjUUpuNlhvNitwM0FIcytiakR6YVRkZVg4bC8vL3VYRDloTXQ3SlJsVDhTQWhkaUNremhJMnIxWDlobXo5anFmcEJrR1Nya0k3eU45d3R3VlEvU1RDelVSZnJPaEkyZTFpcXlsc0g0YmdyZjBVaXBlQjluZ1NBbVdGdndtMGs2R3BiT0UzMzNMeVJDNHM5VnM2V3hLRkt3RktlMTREeVI0NENiam5tY3FoSFdFaVZLZjdLM25NV092ZDNzdEdnTFJiK283endVOXZRUGE0NmJxZUdFK2FoSVg0TCtwZFB4dHRheWhaR2RweEc3THR3VXJ2eW5WUVBlMDNjcG93cG81cnVvOXJySHJpd2JTS1dicnhaRjU3bnEzSmRkZVhJZENCNUVPdkVlRVBZeXVqOXZkYWdPbDZGZ01XWmt1OXh5ZDl3NTVjMStQVlMzbEZzSWcyaHpDUHdkWnMrVDdZSkxvWWsrMHhLaWpNSHIxSUhUdzZsTDRKVWVqWkpPZ3lHem1YT1dQR0hJY3VOQmxTU250ellQVWpnWmJYVzFJcXhseGNNYkg0aklVKytxL2pMeWNnQVJiNTRyMXNlZWdEWVRIV3loREpST3Z2OTE1Sm5PbzVWeG1lK28vbE1RZkJLSTBYL2RRR21NMmRxR2Z3ZDg5dGxzcGh4czFUY0k2bnFvMHN1Wk0zNDJEcnF5eU5mOXlmRWdjZ3JBdVZycDVuakFGeWV5aFdjTzNydTZ5Mk53di96dmRtQlZaOHgxYXA3N0dzd0NKMXNGWU9XQkVJV2tlMnQ2V0VsOVlpd25JM3ZlRXZHZFVMSHFZdDVQaE1XRiIsIm1hYyI6Ijg0MDUxMDhmZDE3NDAyMjQwMTcyYWE1YjRhZjQ4ZDllYzY0MDFmM2FlN2M5MjI3MTM3NmY4NDI5MmFiMzhjMTgiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6IjJSbmZlNVRsdVlwWElZY3V6Z1RlNVE9PSIsInZhbHVlIjoiUm9oWkpKMzIxL0x3dlFFd21YcjlyQ21DV1k2UWhJS2VKUkg2WEs4NlJzUTVGTmZBTG90bW5rNzhreUFmQmd2NHF6NjBTekE1dFp1d1FkUU5sT1Fpb0ZPNWUrQ1lldjNyZnUycFZHM3JRQk5mYTBDNEd3ZlNvd09nb2E1djdCQ2ZWUWU0YkdCYWlpY2dyWkczYUgrcml2TlIrT05KbThNMHd2NWJHSXNKOHFRUUtqL1pFSXcwZWRzU0NnMkNpQkVLaEdEVHRBRmZRTml3d1FaK1NCdDNIc0lrYXJzSW5adDI1aFUwSmpPai9iM1laVFZQWnNoendyL2ozMGg4MFF6dEdVSktLZ2lrTlloSGdIQnVwZDdWUlRqL3VOd1d4SDV0S0QvVjRlcEl5NmUvOEVmTHNxdmZNSU5mZCtUWmhRcWp4THAydlpTSkU0MWo0NjVLN2s5TlZQTVBWWE1TUW9UUTJKb0JCWFY3Y21uSk56L1F6NXYrNzF6RHRzckMycUZhcW1UQk9VeERIMVFWYzVLMWpDbCtNV1lFUlJaMFplaWV4Nmx1c0MvREczZW5lL2o4S1NxV3FXNExadmxpVjc3YSIsIm1hYyI6ImZmMWNkNTNlODU4NzU1MTU0NmVjNjMwMjVjZGNhNDBmMzk1M2VmOTg5NTNlODMzNmE3OGRkODAzMWEwYzZmNWQiLCJ0YWciOiIifQ==
18+