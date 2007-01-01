Стали известны подробности о ДТП с двумя погибшими в Калужской области

Авария произошла в Тарусском районе на дороге Калуга – Серпухов около 19:10 в среду, 9 октября.

В полиции сообщили, что 34-летний водитель цементовоза «Скания» превысил скорость, выехал на встречную полосу и врезался в «Дэу Матиз» и грузовик «Хино».

Погибли водитель и пассажирка «Дэу», которым было по 50 лет. В больницу с травмами попал 17-летний подросток, находившийся в этой машине.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Водитель цементовоза задержан.