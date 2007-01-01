Стали известны подробности о ДТП с двумя погибшими в Калужской области
В полиции сообщили, что 34-летний водитель цементовоза «Скания» превысил скорость, выехал на встречную полосу и врезался в «Дэу Матиз» и грузовик «Хино».
Погибли водитель и пассажирка «Дэу», которым было по 50 лет. В больницу с травмами попал 17-летний подросток, находившийся в этой машине.
По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Водитель цементовоза задержан.
Потому что. Потому что непонятно, зачем городу 100500 спортивных объектов, если бегать надо в центре, перекрывая и так небогатую инфраструктуру. Чем Сокол не угодил, Анненки, у Метро стадион и т.д.? Я скажу чем. Потому что эти события интересны от силы 2-3% населения, и никто туда не пойдет и не поедет. А тут с доставкой на дом. И всех мимокрокодилов запишем в участников и зрителей. Та же история с этим колхозом посреди города, именуемыми "ярмаркой". Сетевые магазины в каждом доме, вот негде колбасы купить....
Чиновники! Я понимаю, что конец года как и зима для коммунальщиков наступил неожиданно и это значит, что нужно доосваивать выделенный бюджет, но это не должно идти в разрез со здравым смыслом. Со здравым смыслом у нас тяжело, деревья попилены все подряд, разметку нанесли везде в том числе на единственных въездах и выездах из дворов. Недавно после каменного моста нарисовали пеш.переход, давайте и туда ткнем светофор на всякий случай. А почему нет? Светофор стоит 12-15 к примерно, с вашей накруткой за работы и чтобы никого не обидеть будет стоит 100к. 🤑...