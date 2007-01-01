1338 Фото: ГУ МЧС по Калужской области.

Водитель цементовоза задержан после смертельного ДТП в Калужской области

Дмитрий Ивьев

Как мы уже рассказывали, авария произошла вечером 9 октября на дороге Калуга – Таруса – Серпухов в Тарусском районе.

Дмитрий Ивьев 1338 Фото: ГУ МЧС по Калужской области. Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники