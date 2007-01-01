Два человека погибли в массовом ДТП в Калужской области

Трагедия произошла около 19:30 в среду, 9 октября, на дороге Калуга – Таруса – Серпухов.

Недалеко от границы Калужской и Московской областей столкнулись грузовая «Газель», цементовоз и «Дэу Матиз», рассказали в прокуратуре региона.

Легковушка оказалась в кювете и перевернулась.

Погибли два человека. Еще один доставлен в больницу.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.