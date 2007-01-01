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Новость дня Происшествия

Появились подробности о гибели рабочего на мусорном полигоне в Калуге

Как мы уже рассказывали, трагедия произошла на улице Городенской днем 8 октября.
Дмитрий Ивьев
09:54 сегодня
1 2936
Фото: СК по Калужской области.
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Проверку начал Следственный комитет.

По предварительным данным СК, мужчина работал у индивидуального предпринимателя водителем трактора.

- При проведении им сварочных ремонтных работ оторвался гидравлический трос, что повлекло падение ковша трактора на водителя, - пояснили следователи.

Калужанин умер на месте происшествия.

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Всего: 1 комментарий
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Лента комментариев
RudeBoy

Это уже давно придумано:

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RudeBoy

И так уже дорогу фиг перейдешь.

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АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

-Вчера котов златок душили-душили..

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Ну естественно сами себе ни-ни, только всем остальным

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habitant

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shurup

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mrTJohn

оторвался гидравлический трос

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Появились подробности о гибели рабочего на мусорном полигоне в Калуге
10:45 сегодня
1 2886
Белый Орёл

КОзёлы, нафиг

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Shurez

А настроить светофоры, как в Москве, отдельно идут пешеходы, отдельно - едет поток машин?

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