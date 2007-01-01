Появились подробности о гибели рабочего на мусорном полигоне в Калуге
Как мы уже рассказывали, трагедия произошла на улице Городенской днем 8 октября.
Проверку начал Следственный комитет.
По предварительным данным СК, мужчина работал у индивидуального предпринимателя водителем трактора.
- При проведении им сварочных ремонтных работ оторвался гидравлический трос, что повлекло падение ковша трактора на водителя, - пояснили следователи.
Калужанин умер на месте происшествия.
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