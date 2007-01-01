2936 Фото: СК по Калужской области.

Появились подробности о гибели рабочего на мусорном полигоне в Калуге

Дмитрий Ивьев

Как мы уже рассказывали, трагедия произошла на улице Городенской днем 8 октября.

Дмитрий Ивьев 2936 Фото: СК по Калужской области. Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники