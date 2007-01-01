+8...+9 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Происшествия Пешехода ночью сбили в Кирове
Происшествия

Пешехода ночью сбили в Кирове

Авария произошла в ночь на среду, 9 октября, на улице Пролетарской.
Дмитрий Ивьев
07:26 сегодня
0 886
Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

По данным ГУ МЧС по Калужской области, человек попал под колеса легкового автомобиля «Ауди».

Информация о тяжести травм у пострадавшего уточняется.

Новости по тегу
дтп
Лента настроения
1 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
100%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
RudeBoy

Это уже давно придумано:

...
Благоустройство
В Калуге начали пилить деревья на улице Рылеева
12:22 сегодня
5 1694
RudeBoy

И так уже дорогу фиг перейдешь.

...
Авто и транспорт
В Калуге просят ликвидировать пешеходный переход к скверу Мира
12:19 сегодня
14 4706
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

-Вчера котов златок душили-душили..

...
Благоустройство
В Калуге начали пилить деревья на улице Рылеева
11:33 сегодня
5 1694
Белый Орёл

Ну естественно сами себе ни-ни, только всем остальным

...
Авто и транспорт
В Калуге парковка на Старом Торге останется бесплатной
11:24 сегодня
2 2256
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ 😀😃...
Недвижимость и ЖКХ
Часть Кирова осталась без воды
11:22 сегодня
1 928
habitant

"подземный переход был бы очень кстати"

...
Авто и транспорт
В Калуге просят ликвидировать пешеходный переход к скверу Мира
11:11 сегодня
14 4706
shurup

На площади Мира действительно нужны подземные переходы как на Кирова, так и на Гагарина, но только с лифтами.

...
Авто и транспорт
В Калуге просят ликвидировать пешеходный переход к скверу Мира
11:03 сегодня
14 4706
mrTJohn

оторвался гидравлический трос

...
Происшествия
Появились подробности о гибели рабочего на мусорном полигоне в Калуге
10:45 сегодня
1 2886
Белый Орёл

КОзёлы, нафиг

...
Авто и транспорт
В Калуге просят ликвидировать пешеходный переход к скверу Мира
10:35 сегодня
14 4706
Shurez

А настроить светофоры, как в Москве, отдельно идут пешеходы, отдельно - едет поток машин?

...
Авто и транспорт
В Калуге просят ликвидировать пешеходный переход к скверу Мира
10:30 сегодня
14 4706
Афиша
Стендап, творческий вечер, Гала-концерт и Шоу под дождем: что покажут калужанам в ближайшие дни
Новости компаний
eyJpdiI6Im5MNUdaNC9NR0tQVFQ2S3QydU1zUmc9PSIsInZhbHVlIjoiZmRhQlJQUGFLR3dwUmlRZXRGVlZ0OUNNQlJGTFN2MGJPWlJ3T3NKM1Z6UUNENnlTUE1xOHNOTG5LK0xSZll5dStFemU4Y0xKMjg0cjRJb0RUejdUbW82NGM5T3B6OFZzdUg3aEtZSlBQSk9RdmhwSUFSWHpQWUtwaHJ2U1Q4NnZsS3VFcTQwRmN2cjladnBHb1FIbW0xZVl1TkNieGNGUE05QlZ1QTJLLzBkRVplN1JNRXZWZXJlOGkveUtJcmhJTU44ejhFa013YnQyUTdkTk5OL0FVcVkrUis1cE9hUUh6eUJNM2hKVWpsT3FGWXppZHIvN1ZKbkJqUHZPTThVUENPbHFEL051cWR1V0xpcUlZc2RNUG1vSnA0TWVVL1ZXaEFBWm1ZM1ZJWXo2RU1wYUdrN0tNUFdHbHRuY25pWDlwY293UW9aSWdLQTY3clpIN2doZTlRT0tQSjMvb2V1TGZzVFVVeGltR0RpY2VHbHRCSVA4Q1lvM2ZlSHVjdmNhMVhPTTdGb2puRnBwekVQbkMvNDZWclRtMVV5VXYwVHNZUXlKaHJoK1RhNWdSWlVVZUZZOVJyVU1iNU93VmN0ZXlIVzFubDJsdGhVNS9wcUlKcjU5TjBzcTJua0dnR3FkR2FlT05pWUxHZUJsSlZyV015b1hjS29NMDFrK2ZuOThsTzFlclJyWG82bk1pZXltbllJeXhEVzRycmZBT29TK2ZmclEzZ3Z3VzhhZWFFdGhxMGdiSHlZQ0VJRXlmSjZ4cGcvRk9lY2tlTS9DU3VYTGh2dHlydVRxa0R4cUJwZHlnMEpzNmF5OC9yMXdYUVI1RXBPaXFmSE5rQ1BvZUtSbSIsIm1hYyI6IjA5MmI0NDQxZDNmMmI5ZjMzMzY3MTdiOGYxYzMxZmFjMzU2YzE5YjU0NjIyNGY3NTQ2NjVkZjhlNTViNDkyNGEiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6InhER0NIbm0veE5ENjIySW9DeGQ0N3c9PSIsInZhbHVlIjoiKzJNS0xoS2VxeG9UM1kvOStlRmdaWG9lQ3lQS3N5Y2RmQVBGU1Z0T3pTU2NXeGRVdVRUQjQ4cG8wZ3RxYW4wOUE1VnE3c2praHkrMlhrd3E3U3hBVnlGMFNWdnkwY2ZkdXNCVEY0QjdHREJQZVVtRnBzK05YazNuVXUxZWM2STJCRDlaS21xMDRVUHQ5YXZNd3l3ZzhuWWFXVnpyUU8wOVdJeXNkcVEyVWFxbjdGSjBsL0FybUFDZDVJL0xzK2NOR3FzYW42NlVVT1FVbUNDOU96eEg3OXY0a1hPYkhDaVFnRTFwVmZCTDRya1dKT1QxMFVJUi9XRTZPS0V0UUJYRHowQi9xbVdhSUIxYnlTVERaOEM0R1hTZlBHVFRUVHUvazJiZHFkU0hDZG5Ycms1Y1FDVXlHTUduSktmVVlmNG1mSldNbUtLbGtVaWNZKzZlNHMxMjVuWVlINkdRN0wycWR6WDl4QSt0Q3cvRzNTZlpvTmF1QzlTM1JNaURZYzVJbWw3cEJVM3RZZ3BJRDkvY3p1blNSWHU3bHZ0bWNoSy9OYzRPWkM5VFErbGozbVlxbEhVV1hiK2hwU2ZWWFhZRyIsIm1hYyI6ImE3YWNkZWUwMWJjODAxNWY3NWYxODkxNmU4ZTllZmM5YmZlNDIxM2ZiZDgxOTgzODI2ZjcxNGY2MWYwMzdhYTciLCJ0YWciOiIifQ==
18+