+12...+13 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Происшествия В Медыни столкнулись «Опель» и «Ниссан»
Происшествия

В Медыни столкнулись «Опель» и «Ниссан»

Авария произошла около 9:30 утра во вторник, 8 октября, на улице Луначарского.
Дмитрий Ивьев
11:34 сегодня
0 319
Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В результате столкновения двух легковых автомобилей пострадал один человек, сообщили в МЧС.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

Новости по тегу
дтп
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

...
Недвижимость и ЖКХ
Калужан попросили подождать отопление 2-3 дня
15:40 сегодня
7 4418
mrTJohn
...
Общество
В Калужской области хотят повысить финансовую грамотность населения
15:11 сегодня
1 208
Василёк

секундочку. первую половину бреда я комментировать не буду, но все же помнят как нам добровольно-принудитольно втюхали мусорную реформу ? это для того, чтобы на нее еще дополнительно сотни миллионов направлять ???

...
Экономика и бизнес
Бюджет Калужской области увеличился на 8,2 миллиарда
15:09 сегодня
1 184
mik27

Всё для автомобилистов

...
Авто и транспорт
В Калуге не будут возвращать переход через улицу Жукова
14:28 сегодня
2 713
Василёк

кто поддерживает ? ау ?

...
Авто и транспорт
В Калуге не будут возвращать переход через улицу Жукова
14:18 сегодня
2 713
Василёк

зачем ? чтобы пешеходы не переходили где не благословляется ? или будут контролировать как стрипушная подсветка на стелле перегорает ?

...
Благоустройство
На площади Победы в Калуге установят 12 камер
14:16 сегодня
1 523
Василёк

а почему не все, а только две ?

...
Авто и транспорт
Две дороги отремонтировали в Малоярославецком районе
14:13 сегодня
1 291
mik27

Хотят чтобы после школы сразу в армию.

...
Образование
Большинство калужан выступило против уменьшения срока обучения в школах
12:40 сегодня
4 836
mik27

Они и так еле топят по температуре при+9 вообще прекращали.

...
Недвижимость и ЖКХ
Калужан попросили подождать отопление 2-3 дня
12:18 сегодня
7 4418
mik27

Ночи холодные и сырость. Экономщики копеек. Всё равно бы полную смоимость за месяц оплатите.

...
Недвижимость и ЖКХ
Калужан попросили подождать отопление 2-3 дня
12:18 сегодня
7 4418
Афиша
Стендап, творческий вечер, Гала-концерт и Шоу под дождем: что покажут калужанам в ближайшие дни
Новости компаний
eyJpdiI6Ikdzb3ZWUk14L2ZlYitNZ2h0a3lwbWc9PSIsInZhbHVlIjoia0ptQ2VGbDRUOUFwdzNXRlZHQ1kwZkttVlYwWWQxMDNuZ29VWklFUGwwUjg3cEpPem1tOHhoUFlubU5NT0twS0ZkeDVZa0tZUUhSZkNrRTh6VFZyY3dGaTFEQkpKMFExTGw1ZUdDYkluUWVXNFAyc1IzSDgwbGlZeW5vVEZzbTVLS1VKMzJ2eGZ3dFE2Q25xd0M3a0xKS2Q4ZmlFekF2Q0pVcXFvMVo3SDNCYUtRLzNDaVB2WFN0UEdSN1UwTEozS0txUE1QRFNCVVVHSlZpTmZRUVRER3B1MW1VSFNVN3Uvb2x0dWlaaWtQTEVuQWgvT20rUEFDV1ZQODhZV2x4YXA2d1ZBaTNIMVBCdGRRUk94SXJtMXQ5MzBoZ3FTdHd0bXhQU2JxKytMYVBtMTZha05hQUk5MlUrS0dKKzVHTHNNcEtxTEsyYkpkcnBFTnZlbFFnSUlmUDRVdElMUlB4cVc5RnFXSEJVT1d2NXBZYUZQSjhuNVJndFIxVWxRKzN0UlNSdjUyeiszMzZZSVo1S2VJZGhSKzJuTlRKSVlYY3FXSGx2NzdPVThGV3ZiakVUN1RKMFpTenc0SmFROFJ0aFZ4cm1tamtCSVdiL0JYdWo2ZFhQTWdLdkJwdUxJMFQ5bWpZek9UVzdpU294U2pxN1ZEdU5UMGprTjg2aGt2ZE4xYXRMQnpyQjBNeWEvL3l3Z1d5Y1NuakM2YndHZWdkT2RiRmZRTVcrNkdMWlJLL0tFYkN2eFZwWlRYT3MvWnJJK3NIOElHRU9rZVRIT09oQVdYWGg1MU5TV1duM1NkU1VOdldpaW85WUJmN0xwdWIzQ2JpNW1ZRXZVK0cxVFVaWCIsIm1hYyI6IjcyMjQyNDk5MTgyNjE3NGUzYmYxNzJiMDQwMTU3NzlmNjMzMjVhZTk1ODEzOGQyNWQ0M2Q1NzJlY2YwZTU2ZWMiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6InJPSUt6ZTNYcG5rQVAySURGK29nTmc9PSIsInZhbHVlIjoiSC95WXREM1lleCtQeTdSM1JIYnlKUGd5UXhiVXh2U1ozR0ZSODdoaTU4cTlvUjg1RHJOS0VIZkZlMStPWEJPMkF5VHRIL0hKRkMwaFlFcEI0NkMwc2k2SjcrTGN5eDZKeFBrd29iYkErNVpRSG1sc3o0T01zTUJzQjF2eDhOWDFDdWJURno4dnhHSU15SnpYUTAwTzNPUFhONHhtcGhwSmJUOFVBdHY4bUJyMjQwZXZCam4zVGcwejl0Umc2aWxGSU1mRVhYU1NjU3BwRm5HTTJqN1ZQYzdISitIVjVRQ0xFTDVPQWZnMm5YRWpqRUFmNHkwdFpvUElYUWVxeTMyZTc3RUZNdGRGT2FQSlY1NGJsclZmRnZaQXFwTXJRd01iZVdiN1U5VWp3Y2ZiODlOTGxDdFFPblErM21mVlNJbE5EM1U4aVV5WUtQUVpwb1NYa3hUdmRBYjQyZ2NRUHAyaWVuTTVRZjNhZmoyNFE5elljT2p4WGNnWG1BVTRlNG02aEhqd3BPSGhoc0JwWTVJZFNPeStsZllpQWpnaUJiYjRlVE5jOXA5dkFldnJ1YlVoYXdmRTdtTHEyRlRSbGg0biIsIm1hYyI6IjZiODhlYjY0Y2U3ZDcwNDA5MDJjMzhlNjc0ODI0YzQzNjdkOTY4MzUzZmY3MzZjZjE5NDM1ZTkzM2M4M2YyMjAiLCJ0YWciOiIifQ==
18+